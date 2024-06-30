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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Впервые в истории нейросеть озвучит хайлайты Олимпиады

Впервые в истории нейросеть озвучит хайлайты Олимпиады
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
На стриминговом сервисе Peacock каждый пользователь сможет получить ежедневный персонализированный обзор самых интересных моментов Олимпиады в Париже, который будет звучать голосом знаменитого комментатора Эла Майклса
Фото: Pierre Crom / Getty Images
Фото: Pierre Crom / Getty Images

NBC и принадлежащий ему стриминговый сервис Peacock создали программу, которая будет делать индивидуальные хайлайты (самые запоминающиеся моменты) Олимпийских игр 2024 года в Париже для пользователей, сообщается на сайте телеканала.

Your Daily Olympic Recap on Peacock («Ваш ежедневный олимпийский обзор на Peacock) будет озвучивать созданная искусственным интеллектом версия голоса легендарного американского спортивного комментатора Эла Майклса. Нейросеть научилась звучать как известный телеведущий благодаря обширному каталогу его эфиров. ИИ-технологии впервые таким образом будут использоваться на Олимпиаде.

«Честно говоря, это было изумительно, — сказал 79-летний Майклс. — Это было потрясающе и немного страшно. Это не просто похоже, а лишь на 2% хуже идеала».

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Персонализированные хайлайты будут доступны на Peacock с 27 июля. Каждый пользователь стримингового сервиса может настроить их основные моменты, включив три любимых вида спорта и связанные с ними темы, например закулисные истории, главные соревнования и трендовые моменты.

В первом выпуске будут представлены основные моменты церемонии открытия. После этого каждый пользователь сможет получить свои индивидуальные хайлайты. По оценкам Peacock, за время Игр будут созданы около 7 млн персонализированных репортажей.

Майклс работает на телевидении с 1971 года. В том числе он освещал девять Олимпийских игр на ABC Sports и NBC Sports. Он один из пяти человек, получивших награды за выдающиеся достижения в области телевещания как от Зала славы американского футбола, так и от Зала славы бейсбола.

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