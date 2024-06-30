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Евро-2024 ,  
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Букмекеры и суперкомпьютер оценили шансы победы Грузии над Испанией

Букмекеры и суперкомпьютер оценили вероятность победы Грузии над Испанией
Сюжет
Евро-2024
Победа Грузии при ставке 1 тыс. руб. может принести 16 тыс. руб. Вероятность ничьей суперкомпьютер оценил в 15,2%
Форвард сборной Грузии Жорж Микаутадзе
Форвард сборной Грузии Жорж Микаутадзе (Фото: Lars Baron / Getty Images)

Сборная Грузии с вероятностью 9,8% обыграет команду Испании в 1/8 финала чемпионата Европы по футболу в Германии. К такому выводу пришел суперкомпьютер статистической компании Opta.

Так низко Opta не оценивала шансы команд на этом Евро. Вероятность победы Испании в предстоящем матче оцениваются в 75,3%. Вероятность ничейного исхода суперкомпьютер оценивает в 20,8%.

Букмекеры тоже не верят в благоприятный для Грузии исход. На победу Испании коэффициент не превышает 1,25. На победу Грузии, в свою очередь, они дают средний коэффициент 17. И в случае угаданного исхода при ставке 1 тыс. руб. победа Грузии принесет чистыми 16 тыс. руб., Испании — 200 руб.

Каковы шансы Грузии на очередную сенсацию. Чего ждать от 1/8 финала Евро
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Футболисты сборной Грузии

Матч между Грузией и Испанией пройдет в воскресенье, 30 июня, в Кельне. Начало игры — в 22:00 мск.

Испания — единственная команда, которая завершила групповой турнир, одержав три победы. Также Испания — единственная команда, которая не пропустила ни одного гола на турнире.

Сборная Грузии является дебютантом Евро. Команда под руководством экс-игрока «Реала» и сборной Франции Вилли Саньоля набрала четыре очка в групповом раунде и вышла в плей-офф с третьего места в группе, хотя считалась аутсайдером. В заключительном туре группового раунда Грузия совершила главную сенсацию на турнире, обыграв Португалию (2:0), которая не проигрывала в официальных играх с декабря 2022 года.

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Руслан Алиев
сборная Грузии по футболу сборная Испании по футболу Футбол Евро-2024
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