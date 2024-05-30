Овечкин фразой «все насладились чемпионством «Зенита» оценил сезон РПЛ
Капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин назвал прошедший сезон чемпионата России по футболу драматичным. Об этом он заявил в интервью YouTube-канале «Это хоккей, брат».
До последнего тура на чемпионство претендовали три команды. Наибольшие шансы имело «Динамо», которое на финише уступило прямому конкуренту за золото «Краснодару». Этим воспользовался «Зенит», который одержал волевую победу над «Ростовом». В результате «Зенит» в шестой раз подряд стал чемпионом.
«Это было очень красиво, — отметил Овечкин. — Разыгралась настоящая драма, интрига была очень большая».
Воспитанник московского «Динамо» считает, что «все насладились этим сезоном и чемпионством «Зенита». «Как говорится, побеждает сильнейший», — добавил он.
Впервые с 2016 года чемпион России определился в последнем туре. И впервые с 2014 года до последнего тура на титул претендовали три команды.
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