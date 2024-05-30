Международная федерация бокса ответила на ультиматум МОК

В IBA назвали «абсолютным позором» ультиматум МОК о недопуске спортсменов организации к участию в Олимпиаде-2028

Президент МОК Томас Бах (Фото: Global Look Press)

Международный олимпийский комитет проявил неуважение к боксу, пригрозив отстранением от Игр-2028 спортсменам, чьи национальные федерации входят в Международную боксерскую ассоциацию (IBA). Об этом говорится в заявлении IBA, опубликованном на официальном сайте организации.

«Это абсолютный позор со стороны якобы одной из ведущих спортивных организаций мира», — говорится в тексте.

В IBA подчеркнули, что никогда не запрещали спортсменам участвовать в сторонних мероприятиях. «Это четкое проявление отсутствия приверженности спорту и честности, которые они проповедуют, — говорится в заявлении. — Это двойные стандарты и предвзятое заявление, которое еще раз показывает нам истинное лицо МОК».

МОК 29 мая сообщил, что запретит участвовать в Олимпиаде 2028 года спортсменам из национальных федераций, которые являются членами IBA. В МОК отметили, что для участия в Олимпиаде 2028 года федераций, которые входят в состав IBA, «бокс должен быть организован заслуживающей доверия и хорошо управляемой международной федерацией».

МОК 22 июня отозвал признание IBA, которое было приостановлено еще в 2019 году при прежнем руководстве из-за проблем с управлением, финансами и судейством. В комитете назвали это «единственным логичным решением». Главой IBA является россиянин Умар Кремлев. В организации сочли решение МОК «политизированным».

Олимпийские игры 2028 года пройдут в Лос-Анджелесе с 14 по 30 июля.