Овечкин предпочел победу в Кубке Стэнли достижению рекорда Гретцки

Александр Овечкин предпочел бы выиграть в Кубке Стэнли чем покорить снайперский рекорд НХЛ. «А лучше сделать все: и побить, и выиграть», — добавил нападающий «Вашингтон Кэпиталз»

Александр Овечкин (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что выбрал бы выиграть еще один Кубок Стэнли вместо того, чтобы побить снайперский рекорд Уэйна Гретцки. Об этом хоккеист клуба НХЛ сказал в эфире YouTube-шоу «Это хоккей, брат».

На вопрос побить рекорд Гретцки или еще раз взять Кубок Стэнли, он ответил, что лучше взять трофей. «А лучше сделать все: и побить, и выиграть», — добавил он.

В нынешнем сезоне НХЛ Овечкин сыграл в 79 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил 31 шайбу и отдал 34 результативные передачи. 38-летний Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. На его счету 853 заброшенные шайбы в регулярных чемпионатах. Российскому форварду необходимо забросить еще 42 шайбы, чтобы превзойти рекорд Уэйна Гретцки (894).