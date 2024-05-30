Овечкин предпочел победу в Кубке Стэнли достижению рекорда Гретцки
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что выбрал бы выиграть еще один Кубок Стэнли вместо того, чтобы побить снайперский рекорд Уэйна Гретцки. Об этом хоккеист клуба НХЛ сказал в эфире YouTube-шоу «Это хоккей, брат».
На вопрос побить рекорд Гретцки или еще раз взять Кубок Стэнли, он ответил, что лучше взять трофей. «А лучше сделать все: и побить, и выиграть», — добавил он.
В нынешнем сезоне НХЛ Овечкин сыграл в 79 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил 31 шайбу и отдал 34 результативные передачи. 38-летний Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. На его счету 853 заброшенные шайбы в регулярных чемпионатах. Российскому форварду необходимо забросить еще 42 шайбы, чтобы превзойти рекорд Уэйна Гретцки (894).
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