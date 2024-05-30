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Эксклюзив

Щербакова фразой «идет не по плану» оценила реабилитацию после травмы

Щербакова фразой «идет не по плану» рассказала о реабилитации после травмы
Фигуристка отметила, что старается быть оптимистом во время восстановления после травмы
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Фото: Алексей Белкин / ТАСС)

Олимпийская чемпионка Пекина в одиночном катании Анна Щербакова, которая является представителем компании TCL, заявила «РБК Спорт» что иногда во время реабилитации после травмы «что-то идет не по плану», но она не унывает.

Фигуристка 20 марта сообщила, что успешно перенесла операцию на травмированном голеностопе.

«Я всегда стараюсь быть оптимистом. Каждый раз при травме за основу беру минимальные сроки восстановления. К сожалению, бывает, что-то идет не по плану. Но это не повод впадать в уныние. Именно в такие моменты есть время для размышлений, анализируешь произошедшее, строишь планы на будущее и просто мечтаешь. Думаю, очень важно верить, что в конечном итоге все будет хорошо», — сказала Щербакова.

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Анна Щербакова

Щербакова является чемпионкой мира 2021 года. После дисквалификации Камилы Валиевой за допинг она также получила золото чемпионата Европы 2022 года. Из-за травмы Щербакова пропускала конкурс капитанов в рамках Кубка Первого канала 2024 года, так как не могла соревноваться.

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