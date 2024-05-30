Медведев вышел в третий круг «Ролан Гаррос» после отказа соперника
Первая ракетка России Даниил Медведев вышел в третий круг «Ролан Гаррос», второго в сезоне турнира «Большого шлема».
Во втором круге соперник россиянина, серб Миомир Кецманович отказался продолжать встречу во втором сете при счете 1:6, 0:5. Сербский теннисист во втором сете брал медицинский тайм-аут.
Следующим соперником Медведева станет победитель матча Мариано Навоне (Аргентина) — Томаш Махач (Чехия).
Открытый чемпионат Франции проходит в Париже и продлится до 8 июня. Общий призовой фонд турнира составляет €53,478 млн.
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