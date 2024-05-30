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Медведев вышел в третий круг «Ролан Гаррос» после отказа соперника

Россиянин Даниил Медведев вышел в следующий круг Открытого чемпионата Франции после отказа серба Миомира Кецмановича продолжать встречу
Даниил Медведев
Даниил Медведев (Фото: Mike Hewitt / Getty Images)

Первая ракетка России Даниил Медведев вышел в третий круг «Ролан Гаррос», второго в сезоне турнира «Большого шлема».

Во втором круге соперник россиянина, серб Миомир Кецманович отказался продолжать встречу во втором сете при счете 1:6, 0:5. Сербский теннисист во втором сете брал медицинский тайм-аут.

Следующим соперником Медведева станет победитель матча Мариано Навоне (Аргентина) — Томаш Махач (Чехия).

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Открытый чемпионат Франции проходит в Париже и продлится до 8 июня. Общий призовой фонд турнира составляет €53,478 млн.

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теннис Даниил Медведев Ролан Гаррос
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