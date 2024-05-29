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Первая ракетка мира с трудом вышла в третий круг «Ролан Гаррос»

Первая ракетка мира Свёнтек обыграла Осаку из второй сотни на «Ролан Гаррос»
Полька Ига Свёнтек победила 134-ю ракетку мира Наоми Осаку во втором круге Открытого чемпионата Франции. В решающем сете польская теннисистка отыгралась с 2:5 и смогла выйти в следующий раунд
Ига Свентек
Ига Свентек (Фото: Clive Mason / Getty Images)

Первая ракетка мира Ига Свёнтек вышла в третий круг «Ролан Гаррос», второго в сезоне турнира «Большого шлема».

Во втором круге полька обыграла японскую теннисистку Наоми Осаку, 134-ю ракетку мира, со счетом 7:6 (7:1), 1:6, 7:5. В третьем сете польская теннисистка отыгралась с 2:5 и одержала победу. Спортсменки провели на корте 2 часа 57 минут.

В следующем круге Свёнтек сыграет с победительницей пары Яна Фетт (Хорватия) и Мария Боузкова (Чехия).

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22-летняя Ига Свёнтек занимает первое место в рейтинге WTA. Она является победительницей четырех турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, трижды выиграв Открытый чемпионат Франции (2020, 2022 и 2023) и один раз — Открытый чемпионат США (2022).

Открытый чемпионат Франции проходит в Париже и продлится до 8 июня. Общий призовой фонд турнира составляет €53,478 млн.

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теннис Ига Свёнтек Ролан Гаррос
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