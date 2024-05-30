Навка фразой «невозможно смириться» отреагировала на смерть Заворотнюк
Невозможно смириться со смертью Анастасии Заворотнюк, об этом на своей странице в Instagram (принадлежит Meta — организация признана экстремистской и запрещена в России) олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка.
«Безмерно жаль... Невозможно с этим смириться... Тебя с нами больше нет в этом мире... Твоя душа летит на небеса... Уверена, что ты станешь ангелом и сверху будешь оберегать своих детей, свою Милочку и, конечно, Петю (Петр Чернышев — муж Заваротнюк. — РБК)», — написала Навка.
Навка также выразила поддержку супругу Заворотнюк — фигуристу Петру Чернышеву, отметив, что всегда будет рядом. «Соболезную и скорблю вместе со всеми. Петя, ты знаешь, я всегда рядом. Сил тебе и семье пережить это горе».
О смерти Заворотнюк стало известно утром 30 мая. С 2019 года актриса лечилась от глиобластомы — опухоли головного мозга. Заворотнюк не стало в 53 года.
Помимо актерской карьеры, Заворотнюк работала в качестве ведущей программ «Танцы со звездами», «Танцы на льду», «Ледниковый период», «Лед и пламень», «Две звезды» и др. В 2008 году она вышла замуж в третий раз за фигуриста Петра Чернышева, с которым познакомилась на программе «Танцы на льду». В 2018 году у них родилась дочь Мила.
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