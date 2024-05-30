«Урал» уволил Гончаренко после поражения клубу Первой лиги в стыках
Виктор Гончаренко покинул пост главного тренера екатеринбургского «Урала», об этом сообщила пресс-служба клуба Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Мы благодарим Виктора Михайловича за почти два года, проведенных в Екатеринбурге. Но с сожалением констатируем: выполнить задачу на первый стыковой матч не удалось. Команде нужны перемены», — приводит слова президента клуба Григория Иванова пресс-служба «Урала».
Екатеринбургский клуб 29 мая уступил клубу Первой лиге «Акрону» в первом стыковом матче за право сыграть в РПЛ (0:2).
Готовить команду к ответному матчу против «Акрона» будет Евгений Аверьянов.
46-летний Гончаренко стал главным тренером «Урала» в августе 2022 года. Ранее специалист возглавлял клубы РПЛ, среди которых ЦСКА, «Уфа», «Краснодар». Вместе с ЦСКА дважды становился серебряным призером чемпионата России (2016/17, 2017/18) и обладателем Суперкубка России (2018).
В нынешнем сезоне чемпионата России екатеринбургский клуб занял 14‑е место.
Путин – Госсовету: «Все должны работать, как на линии фронта»
Украинские военные рассказали о недостатках американских танков Abrams
На юго-западе Исландии началось извержение вулкана. Видео
Актера Алексея Панина включили в реестр экстремистов и террористов
Как изменился товарооборот между Россией и Китаем за последние годы. Инфографика
Володин прокомментировал историю с раздеванием школьниц перед ЕГЭ
Минтруд раскрыл порядок выплаты «налогового кешбэка» для семей с детьми
Северная Корея отправила более 150 воздушных шаров с мусором в Южную Корею
«Можно ожидать коррекции». Как налоговые изменения повлияют на фондовый рынок
Безалкогольное вино: альтернатива или нет
Миллиардер Ларри Коннор решил спуститься к обломкам «Титаника»
Перегонщики назвали самые популярные для ввоза в Россию автомобили
Чем отличается элитное вино от обычного. Список нюансов
Можно ли пить вино в жару. Советы экспертов