«Урал» уволил Гончаренко после поражения «Акрону» в первом стыковом матче

«Урал» уволил Гончаренко после поражения клубу Первой лиги в стыках

Екатеринбургский клуб 29 мая уступил клубу Первой лиге «Акрону» в первом стыковом матче за право сыграть в РПЛ. Виктор Гончаренко возглавлял «Урал» с августа 2022 года

Виктор Гончаренко (Фото: Александр Демьянчук / ТАСС)

Виктор Гончаренко покинул пост главного тренера екатеринбургского «Урала», об этом сообщила пресс-служба клуба Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Мы благодарим Виктора Михайловича за почти два года, проведенных в Екатеринбурге. Но с сожалением констатируем: выполнить задачу на первый стыковой матч не удалось. Команде нужны перемены», — приводит слова президента клуба Григория Иванова пресс-служба «Урала».

Екатеринбургский клуб 29 мая уступил клубу Первой лиге «Акрону» в первом стыковом матче за право сыграть в РПЛ (0:2).

Готовить команду к ответному матчу против «Акрона» будет Евгений Аверьянов.

46-летний Гончаренко стал главным тренером «Урала» в августе 2022 года. Ранее специалист возглавлял клубы РПЛ, среди которых ЦСКА, «Уфа», «Краснодар». Вместе с ЦСКА дважды становился серебряным призером чемпионата России (2016/17, 2017/18) и обладателем Суперкубка России (2018).

В нынешнем сезоне чемпионата России екатеринбургский клуб занял 14‑е место.