«Акрон» обыграл «Урал» в первом стыковом матче за право сыграть в РПЛ
Екатеринбургский «Урал» дома проиграл «Акрону» в первом стыковом матче за выход в Российскую премьер-лигу (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу тольяттинского клуба.
Забитыми мячами отметились Неманья Анджелкович (67-я минута) и Кирилл Данилин (72).
«Акрон» по итогам прошедшего сезона завершил Первую лигу на третьем месте, «Урал» занял 14-ю строчку в РПЛ.
Ответная игра в Тольятти состоится 31 мая.
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