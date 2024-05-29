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«Акрон» обыграл «Урал» в первом стыковом матче за право сыграть в РПЛ

«Акрон» обыграл «Урал» в первом стыковом матче за право сыграть в РПЛ
Первая встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу тольяттинцев. Ответный матч состоится 31 мая
Фото: пресс-служба ФК "Урал"
Фото: пресс-служба ФК "Урал"

Екатеринбургский «Урал» дома проиграл «Акрону» в первом стыковом матче за выход в Российскую премьер-лигу (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу тольяттинского клуба.

Забитыми мячами отметились Неманья Анджелкович (67-я минута) и Кирилл Данилин (72).

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«Акрон» по итогам прошедшего сезона завершил Первую лигу на третьем месте, «Урал» занял 14-ю строчку в РПЛ.

Ответная игра в Тольятти состоится 31 мая.

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Альвина Цаканян
Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) ФК Акрон ФК Урал
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