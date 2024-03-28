Щербакова рассказала о выгорании и опустошении после победы на Олимпиаде
После победы на Олимпийских играх Анна Щербакова столкнулась с опустошением и выгоранием, об этом она рассказала в интервью «Матч ТВ».
«После победы столкнулась с тем, что это вообще обратные эмоции. Это такое опустошение и выгорание! Только спустя год я отпустила эту ситуацию и смогла, пускай и не бурной реакцией, порадоваться этой медали спокойно и осознанно», — сказала она.
Щербакова заявила, что еще до поездки на Олимпиаду слышала, что это ни с чем не сравнимое соревнование. «Я точно могу сказать, что ощутила это на себе», — добавила она.
Щербакова также является чемпионкой мира 2021 года. После дисквалификации Камилы Валиевой за допинг она также получила золото чемпионата Европы 2022 года. Из-за проблем со здоровьем девушка пропустила конкурс капитанов в рамках Кубка «Первого канала» 2024 года, так как не могла соревноваться. На прошлой неделе она рассказала, что перенесла операцию на голеностопе.
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