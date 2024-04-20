Лучший новичок НХЛ Коннор Бедард сыграет за сборную Канады на чемпионате мира

Лучший новичок НХЛ сыграет за сборную Канады на чемпионате мира

Коннор Бедард, 18-летний форвард «Чикаго», в дебютном сезоне НХЛ набрал 61 (22+39) очко в 68 матчах. Он впервые сыграет за главную сборную страны

Коннор Бедард (Фото: Gary A. Vasquez / USA TODAY Sports / Reuters)

Форвард клуба НХЛ «Чикаго Блэкхокс» Коннор Бедард сыграет на чемпионате мира в составе сборной Канады. Об этом сообщает TSN.

Для 18-летнего Бедарда это будет первое выступление за главную сборную страны.

Бедард, первый номер драфта 2023 года, в дебютном сезоне НХЛ набрал 61 (22+39) очко в 68 матчах. Это лучший результат среди новичков. «Чикаго» не смог выйти в плей-офф.

Канадец считается самым талантливым хоккеистом своего поколения. Он выиграл в составе сборной Канады юниорский чемпионат мира в 2021 году и два молодежных мировых первенства, причем на втором показал рекордный отрыв результативности от ближайшего преследователя — девять очков.

Чемпионат мира пройдет в Праге и Остраве с 10 по 26 мая.

Сборная России не примет участия в турнире из-за отстранения со стороны Международной федерации хоккея (IIHF).