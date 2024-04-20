Лучший новичок НХЛ сыграет за сборную Канады на чемпионате мира
Форвард клуба НХЛ «Чикаго Блэкхокс» Коннор Бедард сыграет на чемпионате мира в составе сборной Канады. Об этом сообщает TSN.
Для 18-летнего Бедарда это будет первое выступление за главную сборную страны.
Бедард, первый номер драфта 2023 года, в дебютном сезоне НХЛ набрал 61 (22+39) очко в 68 матчах. Это лучший результат среди новичков. «Чикаго» не смог выйти в плей-офф.
Канадец считается самым талантливым хоккеистом своего поколения. Он выиграл в составе сборной Канады юниорский чемпионат мира в 2021 году и два молодежных мировых первенства, причем на втором показал рекордный отрыв результативности от ближайшего преследователя — девять очков.
Чемпионат мира пройдет в Праге и Остраве с 10 по 26 мая.
Сборная России не примет участия в турнире из-за отстранения со стороны Международной федерации хоккея (IIHF).
Меры государственной поддержки бизнеса: подборка за I квартал 2024 года
Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»
Кто такой CSM? И зачем бизнесу менеджер по успеху
Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России
На диджитал-рельсы: как правильно организовать цифровизацию в компании
Барометр отрасли: рынок строительного подряда
В каждом смартфоне. 9 трендов в разработке мобильных приложений
Барометр отрасли: лесопромышленный комплекс
Как российские компании переходят на отечественные АБС-пластики
Нейросетевой мозг
для кобота. Ключевые тренды российской робототехники