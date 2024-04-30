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Хави объяснил свое решение остаться главным тренером «Барселоны»

Хави о решении остаться главным тренером «Барселоны»: сейчас ситуация изменилась
В январе Хави объявил о том, что уйдет из клуба после завершения текущего сезона, но в апреле передумал. По словам тренера, ситуация в «Барселоне» изменилась, он чувствует поддержку руководства и игроков
Хави
Хави (Фото: David Ramos / Getty Images)

Главный тренер «Барселоны» Хави ответил на вопрос о том, почему передумал и решил остаться в каталонской команде после завершения нынешнего сезона.

Хави в сентябре прошлого года продлил контракт до лета 2025-го, а в конце января сообщил, что покинет команду в конце сезона. 25 апреля «Барселона» объявила, что Хави остается.

«Я в полном порядке. В январе я почувствовал ответственность за происходящее. Но сейчас ситуация изменилась, и именно поэтому я поговорил с президентом «Барселоны» [Жоаном Лапортой]», — цитирует Хави AS.

Хави передумал и останется главным тренером «Барселоны»
Спорт
Хави

По словам Хави, «Барселона» всегда для него остается на первом месте. «Каталонцы и болельщики клуба очень эмоциональны. Иногда у нас все получается, иногда мы все разрушаем. Я почувствовал поддержку со стороны клуба, Деку (спортивный директор «Барселоны». — РБК) и игроков», — добавил Хави.

Тренер возглавляет «Барселону» с 2021 года и в прошлом сезоне привел ее к чемпионству и победе в Суперкубке. В этом сезоне «Барселона» отстает от лидирующего «Реала» на 11 очков за пять туров до конца.

Хави играл за «Барселону» с 1998 по 2015 год. Испанец провел 767 матчей в составе команды, по этому числу он уступает только Лионелю Месси (778 матчей). За этот период Хави выиграл 25 трофеев, включая восемь титулов чемпиона Испании, три Кубка Испании и четыре Лиги чемпионов.

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол ФК Барселона Хави
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