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Хави передумал и останется главным тренером «Барселоны»

«Барселона» официально объявила, что Хави продолжит работу в следующем сезоне
Хави в январе объявил, что покинет клуб, который в прошлом году привел к победе в чемпионате Испании. В четверг клуб официально объявил, что тренер передумал, а совет директоров поддержал его намерение остаться
Хави
Хави (Фото: Alex Caparros / Getty Images)

Главный тренер «Барселоны» Хави передумал уходить из клуба по окончании сезона и продолжит работать с командой, заявил на пресс-конференции президент клуба Жоан Лапорта.

Хави в сентябре прошлого года продлил контракт до лета 2025-го, а в конце января сообщил, что покинет команду в конце сезона.

«Мы рады сообщить, что Хави продолжит работать тренером основной команды. Мы знаем, что он сделал несколько заявлений в середине сезона, но сегодня у нас есть хорошие новости, о которых мы говорили: он передал мне свой энтузиазм и уверенность в проекте», — сказал Лапорта.

По его словам, совет директоров единогласно поддержал предложение о продолжении работы Хави.

В Испании сообщили, что Хави передумал уходить из «Барселоны»
Спорт
Хави

Хави признал, что «Барселона» вряд ли выиграет титул в этом сезоне, но он решил остаться ради блага клуба.

Тренер возглавлял «Барселону» с 2021 года и в прошлом сезоне привел ее к чемпионству и победе в Суперкубке. В этом сезоне «Барселона» отстает от лидирующего «Реала» на 11 очков за шесть туров до конца.

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Анна Сатдинова
Футбол ФК Барселона Хави
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