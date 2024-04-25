Хави передумал и останется главным тренером «Барселоны»

Хави в январе объявил, что покинет клуб, который в прошлом году привел к победе в чемпионате Испании. В четверг клуб официально объявил, что тренер передумал, а совет директоров поддержал его намерение остаться

Хави (Фото: Alex Caparros / Getty Images)

Главный тренер «Барселоны» Хави передумал уходить из клуба по окончании сезона и продолжит работать с командой, заявил на пресс-конференции президент клуба Жоан Лапорта.

Хави в сентябре прошлого года продлил контракт до лета 2025-го, а в конце января сообщил, что покинет команду в конце сезона.

«Мы рады сообщить, что Хави продолжит работать тренером основной команды. Мы знаем, что он сделал несколько заявлений в середине сезона, но сегодня у нас есть хорошие новости, о которых мы говорили: он передал мне свой энтузиазм и уверенность в проекте», — сказал Лапорта.

По его словам, совет директоров единогласно поддержал предложение о продолжении работы Хави.

Хави признал, что «Барселона» вряд ли выиграет титул в этом сезоне, но он решил остаться ради блага клуба.

Тренер возглавлял «Барселону» с 2021 года и в прошлом сезоне привел ее к чемпионству и победе в Суперкубке. В этом сезоне «Барселона» отстает от лидирующего «Реала» на 11 очков за шесть туров до конца.