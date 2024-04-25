Хави передумал и останется главным тренером «Барселоны»
Главный тренер «Барселоны» Хави передумал уходить из клуба по окончании сезона и продолжит работать с командой, заявил на пресс-конференции президент клуба Жоан Лапорта.
Хави в сентябре прошлого года продлил контракт до лета 2025-го, а в конце января сообщил, что покинет команду в конце сезона.
«Мы рады сообщить, что Хави продолжит работать тренером основной команды. Мы знаем, что он сделал несколько заявлений в середине сезона, но сегодня у нас есть хорошие новости, о которых мы говорили: он передал мне свой энтузиазм и уверенность в проекте», — сказал Лапорта.
По его словам, совет директоров единогласно поддержал предложение о продолжении работы Хави.
Хави признал, что «Барселона» вряд ли выиграет титул в этом сезоне, но он решил остаться ради блага клуба.
Тренер возглавлял «Барселону» с 2021 года и в прошлом сезоне привел ее к чемпионству и победе в Суперкубке. В этом сезоне «Барселона» отстает от лидирующего «Реала» на 11 очков за шесть туров до конца.
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