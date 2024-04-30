Тренер клуба НБА перенесет операцию после столкновения со своим игроком
Главный тренер клуба НБА «Миннесота Тимбервулвз» Крис Финч в ближайшее время перенесет операцию из-за травмы колена, полученной в столкновении с собственным игроком. Об этом сообщает ESPN.
57-летний Финч получил эту травму 28 апреля в концовке четвертой игры первого раунда плей-офф против «Финикс Санз». В тренера врезался защитник «Тимбервулвз» Майк Конли, который получил толчок от соперника, ведя мяч около боковой линии.
Финчу в итоге диагностировали разрыв правого сухожилия надколенника.
«Миннесота» выиграла серию первого раунда плей-офф у «Финикса» в четырех матчах. Пока неизвестно, сможет ли Финч руководить командой со скамейки в четвертьфинале, где «Тимбервулвз» встретятся с действующим чемпионом НБА «Денвер Наггетс».
Финч возглавляет «Миннесоту» с февраля 2021 года. Он трижды выводил команду в плей-офф. В нынешнем сезоне «Тимбервулвз» впервые за 20 лет прошли первый раунд.
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