Тренер клуба НБА перенесет операцию после столкновения со своим игроком

Главный тренер «Миннесоты Тимбервулвз» Крис Финч получил серьезную травму колена после того, как в него случайно во время матча плей-офф врезался игрок собственной команды

Крис Финч (Фото: Christian Petersen / Getty Images)

Главный тренер клуба НБА «Миннесота Тимбервулвз» Крис Финч в ближайшее время перенесет операцию из-за травмы колена, полученной в столкновении с собственным игроком. Об этом сообщает ESPN.

57-летний Финч получил эту травму 28 апреля в концовке четвертой игры первого раунда плей-офф против «Финикс Санз». В тренера врезался защитник «Тимбервулвз» Майк Конли, который получил толчок от соперника, ведя мяч около боковой линии.

Финчу в итоге диагностировали разрыв правого сухожилия надколенника.

«Миннесота» выиграла серию первого раунда плей-офф у «Финикса» в четырех матчах. Пока неизвестно, сможет ли Финч руководить командой со скамейки в четвертьфинале, где «Тимбервулвз» встретятся с действующим чемпионом НБА «Денвер Наггетс».

Финч возглавляет «Миннесоту» с февраля 2021 года. Он трижды выводил команду в плей-офф. В нынешнем сезоне «Тимбервулвз» впервые за 20 лет прошли первый раунд.