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Тренер клуба НБА перенесет операцию после столкновения со своим игроком

Тренер «Миннесоты» Финч перенесет операцию после столкновения со своим игроком
Главный тренер «Миннесоты Тимбервулвз» Крис Финч получил серьезную травму колена после того, как в него случайно во время матча плей-офф врезался игрок собственной команды
Крис Финч
Крис Финч (Фото: Christian Petersen / Getty Images)

Главный тренер клуба НБА «Миннесота Тимбервулвз» Крис Финч в ближайшее время перенесет операцию из-за травмы колена, полученной в столкновении с собственным игроком. Об этом сообщает ESPN.

57-летний Финч получил эту травму 28 апреля в концовке четвертой игры первого раунда плей-офф против «Финикс Санз». В тренера врезался защитник «Тимбервулвз» Майк Конли, который получил толчок от соперника, ведя мяч около боковой линии.

Финчу в итоге диагностировали разрыв правого сухожилия надколенника.

«Миннесота» выиграла серию первого раунда плей-офф у «Финикса» в четырех матчах. Пока неизвестно, сможет ли Финч руководить командой со скамейки в четвертьфинале, где «Тимбервулвз» встретятся с действующим чемпионом НБА «Денвер Наггетс».

Финч возглавляет «Миннесоту» с февраля 2021 года. Он трижды выводил команду в плей-офф. В нынешнем сезоне «Тимбервулвз» впервые за 20 лет прошли первый раунд.

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