Умер экс-чемпион мира по боксу в двух весовых категориях Дингаан Тобела

Бывшему боксеру было 57 лет. Тобела был чемпионом мира по версиям WBO и WBA в легком весе, а также владел титулом WBC во втором среднем весе

Дингаан Тобела (слева), 1999 год (Фото: John Gichigi / Allsport / Getty Images)

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях, южноафриканский боксер Дингаан Тобела скончался в возрасте 57 лет. Об этом сообщает ESPN.

Причина его смерти не уточняется. Газета Sowetan написала, что Тобела был найден мертвым в своей квартире в Йоханнесбурге.

Тобела был чемпионом мира по трем престижным версиям. Южноафриканец выиграл титул по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в легком весе в 1990 году и титул по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в 1993-м. Позднее Тобела поднялся во второй средний вес и завоевал титул по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в 2000 году.

Карьеру Тобела завершил в 2006 году. Всего у него было 40 побед, 14 поражений и две ничьих на профессиональном ринге.

«Празднуя 30-летие южноафриканской демократии, мы оплакиваем потерю спортсмена, который сделал так много для развития южноафриканского спорта благодаря своим успехам в боксе. Мы чествуем чемпиона, который вдохновил нацию, будущих боксеров и чемпионов из ЮАР», — заявил министр спорта страны Зизи Кодва.