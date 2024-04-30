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Экс-игрок «Локомотива» покинул сербский клуб, отыграв меньше трех месяцев

«Железничар» расторг контракт со скандальным российским футболистом Игнатьевым
Бывший форвард «Локомотива», «Краснодара» и «Рубина» успел провести за «Железничар» семь матчей, отметившись одной результативной передачей
Иван Игнатьев
Иван Игнатьев (Фото: Edgar Breshchanov / Global Look Press)

«Железничар» расторг контракт с бывшим нападающим московского «Локомотива» Иваном Игнатьевым. Об этом «РИА Новости» сообщил президент сербского клуба Зоран Наункович.

«Мы с ним десять дней назад мирно расторгли договор. Больше по теме не будет комментариев», — сказал Наункович.

25-летний Игнатьев перешел в «Железничар» в конце января на правах свободного агента. За сербский клуб россиянин провел семь матчей и отметился одной голевой передачей.

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Игнатьев ранее также выступал за «Краснодар», «Рубин», «Крылья Советов» и «Сочи», Привлекался к играм сборных России разных уровней, кроме основной.

Футболист по ходу своей карьеры неоднократно попадал в скандалы. Например, в 2020 году он был запечатлен в состоянии алкогольного опьянения в одном из ночных клубов Краснодара, где отмечал свой день рождения. Сообщалось, что охране пришлось вывести его из клуба. Через год он в соцсетях выложил видео, где с бутылкой пива танцевал на одном из пляжей ОАЭ. Этот факт вызвал критику со стороны его подписчиков в соцсетях, а сам футболист позже заявил, что эта история стала черным пятном в его карьере.

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