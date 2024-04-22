«Интер» победил «Милан» и досрочно стал чемпионом Италии

Миланский клуб досрочно завоевал первый чемпионский титул с 2010 года и 20-й в истории

"Интер" забивает гол в матче с "Миланом" (Фото: REUTERS)

«Милан» проиграл «Интеру» со счетом 1:2 в домашнем матче 33-го тура чемпионата Италии по футболу.

У хозяев отличился Фикайо Томори (80-я минута), в составе гостей мячи забили Франческо Ачерби (18-я минута) и Маркус Тюрам (49). Ачерби поразил ворота с передачи партнера по обороне Бенжамина Павара. Он стал первым защитником с мая 2012 года, который забил в миланском дерби с передачи защитника.

Во время матча произошло несколько потасовок между футболистами, по итогам которых судья удалил трех игроков — представляющих «Милан» Тео Эрнандеса (94), Давид Калабриа (97), а также защитника «Интера» Дензел Дамфрис (95).

«Интер» за пять туров до финиша оторвался от идущего вторым «Милана» на недосягаемые 16 очков и досрочно стал чемпионом.

В составе «Интера» выступает армянский полузащитник Генрих Мхитарян, который завоевал в 35 лет свой первый титул в топ-5 чемпионатах. Ранее он выступал в топ-5 лиг за немецкую «Боруссию» (Дортмунд, 2013-2016), английские «Манчестер Юнайтед» (2016-2018), «Арсенал» (2018-2020), а также итальянскую «Рому» (2019-2020, 2020-2022).

Миланский клуб завоевал первый чемпионский титул с 2010 года и 20-й в истории, в связи с чем получил право нанести вторую звезду над логотипом (звезда дается за 10 титулов чемпиона).

«Интер» обошел «Милан» по титулам чемпиона Италии. До нынешнего сезона тот 19 раз выигрывал трофей и 16 раз финишировал вторыми.

Самым титулованным клубом в чемпионате Италии является туринский «Ювентус» (30), который не выигрывал турнир с 2020 года. В прошлом сезоне чемпионом Италии стал «Наполи» (3).

«Интер» вторым после немецкого «Байера» обеспечил себе титул в топ-5 чемпионатов.