Капитан и рекордсмен «Динамо» по числу матчей Андрей Миронов покинул клуб

«Динамо» объявило об уходе капитана и рекордсмена клуба по числу матчей

Защитник Андрей Миронов покинул команду по истечении срока контракта. Ожидается, что 29-летний хоккеист продолжит карьеру в «Спартаке»

Андрей Миронов (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Капитан «Динамо» Андрей Миронов покинул клуб. Об этом сообщается на сайте московской команды КХЛ.

У защитника завершился контракт.

«Динамо» благодарит Андрея за прекрасные 11 лет в составе бело-голубых, честное отношение к своему делу, вклад в развитие клуба, а также за все пережитые эмоции. Желаем успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 29-летний Миронов продолжит карьеру в московском «Спартаке».

В регулярном чемпионате прошедшего сезона защитник провел 66 матчей, в которых набрал 21 (5+16) очко. В плей-офф у него десять игр без очков.

В марте Миронов побил рекорд Сергея Вышедкевича по числу матчей за московское «Динамо».

Миронов является воспитанником «Динамо», играл за него в 2012–2017 годах и вернулся в клуб в 2018-м из НХЛ. В 2013-м он выиграл с командой Кубок Гагарина.