«Динамо» объявило об уходе капитана и рекордсмена клуба по числу матчей
Капитан «Динамо» Андрей Миронов покинул клуб. Об этом сообщается на сайте московской команды КХЛ.
У защитника завершился контракт.
«Динамо» благодарит Андрея за прекрасные 11 лет в составе бело-голубых, честное отношение к своему делу, вклад в развитие клуба, а также за все пережитые эмоции. Желаем успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что 29-летний Миронов продолжит карьеру в московском «Спартаке».
В регулярном чемпионате прошедшего сезона защитник провел 66 матчей, в которых набрал 21 (5+16) очко. В плей-офф у него десять игр без очков.
В марте Миронов побил рекорд Сергея Вышедкевича по числу матчей за московское «Динамо».
Миронов является воспитанником «Динамо», играл за него в 2012–2017 годах и вернулся в клуб в 2018-м из НХЛ. В 2013-м он выиграл с командой Кубок Гагарина.
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