Непомнящий поднялся в рейтинге FIDE после турнира претендентов
Российский гроссмейстер Ян Непомнящий поднялся с седьмого на четвертое место в рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE), обновленная версия которого опубликована на сайте FIDE.
Продолжает лидировать в мужском рейтинге норвежец Магнус Карлсен (2830 очков). Второе место занимает американец Фабиано Каруана (2805), на третьей позиции идет его соотечественник Хикару Накамура (2795).
На счету Непомнящего 2770 очков. Действующий чемпион мира китаец Дин Лижэнь (2762) опустился с пятой на восьмую строчку.
В апреле Непомнящий играл на турнире претендентов на шахматную корону, где занял третье место. Победителем стал 17-летний Гукеш Доммараджу из Индии, в рейтинге FIDE он поднялся на десять позиций и теперь располагается на шестой строчке.
В женском рейтинге FIDE топ-3 занимают китаянки — Хоу Ифань (2633), действующая чемпионка мира Цзюй Вэньцзюнь (2560) и Лэй Тинцзе (2548). Лучшая из россиянок Александра Горячкина опустилась на одну позицию, став четвертой (2545).
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