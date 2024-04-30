 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Непомнящий поднялся в рейтинге FIDE после турнира претендентов

Непомнящий поднялся на три места в рейтинге FIDE после турнира претендентов
Российский гроссмейстер теперь занимает четвертую строчку в мировом рейтинге, лидирует по-прежнему норвежец Магнус Карлсен
Ян Непомнящий
Ян Непомнящий (Фото: IMAGO / Norbert Wienold / Global Look Press)

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий поднялся с седьмого на четвертое место в рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE), обновленная версия которого опубликована на сайте FIDE.

Продолжает лидировать в мужском рейтинге норвежец Магнус Карлсен (2830 очков). Второе место занимает американец Фабиано Каруана (2805), на третьей позиции идет его соотечественник Хикару Накамура (2795).

На счету Непомнящего 2770 очков. Действующий чемпион мира китаец Дин Лижэнь (2762) опустился с пятой на восьмую строчку.

Непомнящий впервые за четыре года не смог выиграть турнир претендентов
Спорт
Ян Непомнящий

В апреле Непомнящий играл на турнире претендентов на шахматную корону, где занял третье место. Победителем стал 17-летний Гукеш Доммараджу из Индии, в рейтинге FIDE он поднялся на десять позиций и теперь располагается на шестой строчке.

В женском рейтинге FIDE топ-3 занимают китаянки — Хоу Ифань (2633), действующая чемпионка мира Цзюй Вэньцзюнь (2560) и Лэй Тинцзе (2548). Лучшая из россиянок Александра Горячкина опустилась на одну позицию, став четвертой (2545).

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Интересное

Меры государственной поддержки бизнеса: подборка за I квартал 2024 года

СберПро Медиа Финансы

Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»

СберПро Медиа Интересное

Кто такой CSM? И зачем бизнесу менеджер по успеху

СберПро Медиа Туризм

Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России

СберПро Медиа Интересное

На диджитал-рельсы: как правильно организовать цифровизацию в компании

СберПро Медиа Недвижимость

Барометр отрасли: рынок строительного подряда

СберПро Медиа ТМТ

В каждом смартфоне. 9 трендов в разработке мобильных приложений

СберПро Медиа Лесопромышленный комплекс

Барометр отрасли: лесопромышленный комплекс

СберПро Медиа Интересное

Как российские компании переходят на отечественные АБС-пластики

СберПро Медиа Интересное

Нейросетевой мозг
для кобота. Ключевые тренды российской робототехники

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
шахматы Международная шахматная федерация (FIDE) Ян Непомнящий
Материалы по теме
Непомнящий одержал первую победу на турнире претендентов по шахматам
Спорт
Непомнящий вышел в лидеры на турнире претендентов в Торонто
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 апреля
EUR ЦБ: 98,72 (+0,01) Инвестиции, 26 апр, 16:31 Курс доллара на 27 апреля
USD ЦБ: 92,01 (-0,12) Инвестиции, 26 апр, 16:31
В Сербии узнали о планах «Зенита» купить 19-летнего форварда «Войводины» Спорт, 16:28
В Узбекистане мужчине дали пять лет за оскорбление президента Политика, 16:13
«Милан» решил не назначать Лопетеги тренером после протеста фанатов Спорт, 16:02
По делу о поджоге вертолета в Москве арестовали пятерых человек Политика, 15:57
Захарова заподозрила «расслоение сознания» у стратегов США из-за МУС Политика, 15:53
Глава «Нафтогаза» попросил ЕС помочь в защите газовых хранилищ от ударов Политика, 15:32
МЧС предупредило москвичей о сильном ветре до 17 м/с Общество, 15:28
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Чемпион КХЛ продлил контракт с лучшим бомбардиром Спорт, 15:27
Непомнящий поднялся в рейтинге FIDE после турнира претендентов Спорт, 15:13
Над Белгородской областью сбили еще один беспилотник Политика, 15:06
Жена раненного в зоне военной операции Пашаева исключила угрозу его жизни Политика, 14:56
Лавров объяснил таджикскому министру проверки на границе Политика, 14:46
Третьяк назвал Сергея Федорова потенциальным тренером сборной России Спорт, 14:37
Лукашенко заявил о желании построить вторую АЭС в Белоруссии Политика, 14:32