Непомнящий впервые за четыре года не смог выиграть турнир претендентов
Российский шахматист Ян Непомнящий сыграл вничью черными фигурами с американцем Фабиано Каруаной в партии заключительного 14-го тура турнира претендентов в Торонто.
Партия завершилась на 109-м ходу. Шахматист по итогам турнира набрал 8,5 очка.
Непомнящий делит второе место с Каруаной и Хикару Накамурой (США) с 8,5 балла. До предпоследнего тура российский гроссмейстер был на первом месте, однако он уступил лидерство после ничьей в партии с Накамурой в 13-м туре.
Победителем турнира претендентов стал 17-летний Гукеш Доммараджу из Индии, набравший девять очков. Он получил право сыграть с чемпионом мира китайцем Дин Лижэнем в матче за шахматную корону.
Непомнящий является единственным гроссмейстером, который не проиграл ни одной партии на турнире в Торонто.
33-летний Непомнящий два раза становился победителем турнира претендентов (в 2020 и 2022 годах). В двух последних матчах за мировую корону он проиграл: в 2021 году Магнусу Карлсену, а в 2023-м — Дин Лижэню.
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