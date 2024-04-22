Ян Непомнящий впервые за четыре года не смог выиграть турнир претендентов

Непомнящий впервые за четыре года не смог выиграть турнир претендентов

Ян Непомнящий сыграл вничью с американцем Фабиано Каруаной и не смог в третий раз подряд выиграть турнир претендентов

Ян Непомнящий (Фото: Global Look Press)

Российский шахматист Ян Непомнящий сыграл вничью черными фигурами с американцем Фабиано Каруаной в партии заключительного 14-го тура турнира претендентов в Торонто.

Партия завершилась на 109-м ходу. Шахматист по итогам турнира набрал 8,5 очка.

Непомнящий делит второе место с Каруаной и Хикару Накамурой (США) с 8,5 балла. До предпоследнего тура российский гроссмейстер был на первом месте, однако он уступил лидерство после ничьей в партии с Накамурой в 13-м туре.

Победителем турнира претендентов стал 17-летний Гукеш Доммараджу из Индии, набравший девять очков. Он получил право сыграть с чемпионом мира китайцем Дин Лижэнем в матче за шахматную корону.

Непомнящий является единственным гроссмейстером, который не проиграл ни одной партии на турнире в Торонто.

33-летний Непомнящий два раза становился победителем турнира претендентов (в 2020 и 2022 годах). В двух последних матчах за мировую корону он проиграл: в 2021 году Магнусу Карлсену, а в 2023-м — Дин Лижэню.