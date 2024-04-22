 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Непомнящий впервые за четыре года не смог выиграть турнир претендентов

Ян Непомнящий впервые за четыре года не смог выиграть турнир претендентов
Ян Непомнящий сыграл вничью с американцем Фабиано Каруаной и не смог в третий раз подряд выиграть турнир претендентов
Ян Непомнящий
Ян Непомнящий (Фото: Global Look Press)

Российский шахматист Ян Непомнящий сыграл вничью черными фигурами с американцем Фабиано Каруаной в партии заключительного 14-го тура турнира претендентов в Торонто.

Партия завершилась на 109-м ходу. Шахматист по итогам турнира набрал 8,5 очка.

Непомнящий делит второе место с Каруаной и Хикару Накамурой (США) с 8,5 балла. До предпоследнего тура российский гроссмейстер был на первом месте, однако он уступил лидерство после ничьей в партии с Накамурой в 13-м туре.

Непомнящий вышел в лидеры на турнире претендентов в Торонто
Спорт
Ян Непомнящий

Победителем турнира претендентов стал 17-летний Гукеш Доммараджу из Индии, набравший девять очков. Он получил право сыграть с чемпионом мира китайцем Дин Лижэнем в матче за шахматную корону.

Непомнящий является единственным гроссмейстером, который не проиграл ни одной партии на турнире в Торонто.

33-летний Непомнящий два раза становился победителем турнира претендентов (в 2020 и 2022 годах). В двух последних матчах за мировую корону он проиграл: в 2021 году Магнусу Карлсену, а в 2023-м — Дин Лижэню.

Кредит наличными от 

БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+

Ставки по кредиту ниже

Узнать подробнее

от 30 тыс. до 40 млн ₽

Узнать подробнее

Оставьте заявку онлайн

Узнать подробнее

Оформить прямо сейчас

Узнать подробнее
Авторы
Теги
Альвина Цаканян
шахматы Ян Непомнящий
Материалы по теме
Непомнящий вышел в лидеры на турнире претендентов в Торонто
Спорт
Непомнящий одержал первую победу на турнире претендентов по шахматам
Спорт
Непомнящий сохранил седьмое место в обновленном рейтинге FIDE
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 20 апреля
EUR ЦБ: 99,58 (-0,95) Инвестиции, 19 апр, 16:51 Курс доллара на 20 апреля
USD ЦБ: 93,44 (-0,65) Инвестиции, 19 апр, 16:51
В России предложили ввести налог на роскошное жилье. Кто его заплатит Недвижимость, 11:16
Овечкин призвал забыть поражение в первом матче плей-офф НХЛ Спорт, 11:14
Комиссии в сети биткоина снизились после роста до рекордных значений Крипто, 11:14
Лавров заявил о «шулерских» схемах США в сфере контроля над вооружениями Политика, 11:12
Запущенная с территории КНДР ракета упала вне экономической зоны Японии Политика, 11:10
Эксперимент с переводом студенческих в цифровой вид начнется 25 апреля Общество, 11:00
Популярное Open Source решение едва не взломали. Это дает сигнал бизнесу Pro, 10:58
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
В Курской области из-за обстрелов выпускникам разрешили не сдавать ЕГЭ Общество, 10:56
Какие рекорды побил Овечкин в нынешнем сезоне НХЛ Спорт, 10:52
FT сообщила о давлении на Грецию и Испанию для поставок Украине Политика, 10:51
В Липецкой области нашли обломки метеозонда Политика, 10:45
Буданов рассказал об ошибках убитого в Испании российского летчика Политика, 10:38
При пожаре на заводе в Воронеже погибли три человека Общество, 10:36
Овечкин впервые за шесть лет не нанес бросков в створ в игре плей-офф НХЛ Спорт, 10:33