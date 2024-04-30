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Тренер «Тампы» заявил, что Бобровский обманул судей в матче плей-офф НХЛ

Тренер «Тампы» Купер: Бобровский обманул судей в эпизодах с отмененными шайбами
В решающем матче против «Флориды» судьи отменили две шайбы «Тампы» из-за помехи вратарю. Джон Купер отметил, что российскому голкиперу «Пантерз» в обоих эпизодах удалось обмануть судей
Фото: Kim Klement Neitzel / USA TODAY Sports / Reuters
Фото: Kim Klement Neitzel / USA TODAY Sports / Reuters

Главный тренер клуба НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер считает, что российский голкипер команды  «Флорида Пантерз» обманул судей в двух эпизодах с незасчитанными голами в пятом матче серии первого раунда. Купера цитирует ESPN.

«Тампа» в ночь на 30 апреля уступила «Флориде» со счетом 1:6 и вылетела из плей-офф. Две шайбы «Лайтнинг» отменили при счете 0:0 и 2:1 из-за помехи вратарю.

«Я отдаю должное вратарю. Он упустил этот момент, не видел шайбу, дернулся, и, может, там был максимум случайный контакт. Но пришлось оспорить этот гол, потому что они [судьи] видели реакцию вратаря. Боб поступил правильно. Он их обманул. Пусть будет так», — сказал Купер.

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Купер считает, что в обоих моментах с отмененными шайбами из-за помехи вратарю дух правил не был нарушен. «В этой лиге голы имеют первостепенное значение. Все, что мы сделали, это установили правила, позволяющие забивать больше голов. Каждый год кажется, что мы что-то подстраиваем, чтобы забивалось еще больше. Это здорово. В правилах написано, что должно произойти что-то вопиющее, чтобы у нас забрали гол», — добавил тренер «Тампы».

В четвертьфинале плей-офф НХЛ «Тампа» сыграет с лучшей командой в противостоянии «Бостон Брюинз» — «Торонто Мейпл Лифс». По итогам регулярного чемпионата «Флорида» стала победителем Атлантического дивизиона, «Тампа» заняла четвертое место.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей НХЛ Сергей Бобровский Флорида Пантерз Тампа-Бэй Лайтнинг
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