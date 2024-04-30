Лучший российский хоккеист сезона побил рекорд и вылетел из Кубка Стэнли

Российский форвард Никита Кучеров, который по итогам регулярного первенства НХЛ стал лучшим бомбардиром, в серии против «Флориды Пантерз» набрал 7 очков в 5 играх

Никита Кучеров (Фото: Dirk Shadd / Global look press)

«Тампа-Бэй Лайтниг» вылетел из розыгрыша Кубка Стэнли в первом раунде, уступив «Флориде Пантерз» в пятой игре серии со счетом 1:6. Таким образом, счет в серии стал 1-4, дальше прошли «Пантерз».

В составе «Тампы» результативной передачей отличился Никита Кучеров. Всего у него 7 (0 шайб + 7 результативных передач) очков в 5 играх при полезности «минус 1».

Во время пятой игры серии судьи не засчитали две шайбы «Тампы» — при 0:0 и 1:2. В первом периоде форвард Энтони Сирелли поразил ворота Сергея Бобровского, но гол не был засчитан из-за помехи вратарю. А в конце второго периода защитник «Тампы» Михаил Сергачев забросил шайбу Бобровскому, но взятие ворот отменили по той же причине, что и в первом эпизоде.

За сезон, с учетом плей-офф и регулярного первенства НХЛ Кучеров набрал 151 (44+107) очков в 86 играх. Он установил новый рекорд среди россиян в НХЛ по этому показателю. До него автором лучшего достижения был форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин (сезон-2008/09, 149 очков в 106 играх, 49+100).

По итогам регулярного первенства Кучеров стал лучшим бомбардиром, набрав 144 очка.

Во втором раунде «Флорида» сыграет против победителя пары «Бостон Брюинз» — «Торонто Мейпл Лифс».

Кучеров стал вторым звездным российским хоккеистом, который вылетел из Кубка Стэнли. Накануне это произошло с капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным, чья команда уступила «Нью-Йорк Рейнджерс» в серии до четырех побед всухую.