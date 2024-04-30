Рублев вышел в четвертьфинал «Мастерс» в Мадриде
Российский теннисист Андрей Рублев вышел в четвертьфинал турнира ATP серии «Мастерс» в Мадриде.
В четвертом круге 26-летний россиянин, посеянный на турнире под седьмым номером, победил нидерландца Таллона Грикспора, 25-ю ракетку мира, со счетом 6:2, 6:4.
Его следующим соперником будет победитель пары Ян-Леннард Штруфф (Германия) — Карлос Алькарас (Испания).
Россиянин второй раз в карьере вышел в 1/4 финала в Мадриде, первый был в 2022 году. Тогда в четвертьфинале он уступил греку Стефаносу Циципасу.
Рублев занимает восьмое место в мировом рейтинге. На счету россиянина 15 титулов ATP. На Олимпиаде в Токио он стал олимпийским чемпионом в миксте.
Турнир в Мадриде с призовым фондом €7,87 млн завершится 5 мая. Он относится к категории «Мастерс», престижнее только турниры «Большого шлема» и Итоговый турнир ATP.
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