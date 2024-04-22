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Дело Квинси Промеса ,  
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Федун назвал глупостью решение «Спартака» взять Промеса на сбор в ОАЭ

Федун: повезти Промеса в ОАЭ — это больше чем глупость
Сюжет
Дело Квинси Промеса
Бывший владелец «Спартака» считает, что клуб по своей вине потерял Квинси Промеса, который был самым сильным игроком команды. Футболист в марте был арестован в ОАЭ по запросу Нидерландов
Квинси Промес
Квинси Промес (Фото: Stupnikov Alexander / spartak.com / Global Look Press)

В «Спартаке» допустили глупую ошибку, решив взять нападающего Квинси Промеса в ОАЭ, несмотря на информацию о его приговорах по уголовным делам, заявил «Спорт-Экспрессу» бывший владелец клуба Леонид Федун.

Промес в конце февраля не вернулся из ОАЭ после сборов — его задержали в аэропорту из-за ДТП, потом отпустили, запретив покидать страну, но уже через две недели арестовали по запросу Нидерландов. На родине его ранее приговорили в сумме к семи с половиной годам тюрьмы за нападение на кузена и контрабанду кокаина.

«Зачем они его повезли в ОАЭ? Зачем? Знали, что есть уголовное дело. Это полная глупость. Это больше чем глупость, но я не буду говорить такие слова... Просто потеряли самого титулованного и самого сильного игрока», — сказал Федун.

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Спорт
Квинси Промес

В марте адвокаты Промеса Софи Хоф и Роберт Малевич говорили, что продолжительность и исход дела об экстрадиции предсказать пока невозможно.

Промес является лучшим бомбардиром чемпионата России среди легионеров. Он играл за «Спартак» в 2014–2018 годах и в 2021-м вернулся в клуб. Также на счету форварда 50 матчей (последний был летом 2021 года) за сборную Нидерландов, в которых он забил семь мячей.

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Анна Сатдинова
Футбол Квинси Промес ФК Спартак Москва Леонид Федун
Промес Квинси фото

Промес Квинси

футболист
4 июня 1992 года
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