Федун назвал глупостью решение «Спартака» взять Промеса на сбор в ОАЭ

Федун: повезти Промеса в ОАЭ — это больше чем глупость

Бывший владелец «Спартака» считает, что клуб по своей вине потерял Квинси Промеса, который был самым сильным игроком команды. Футболист в марте был арестован в ОАЭ по запросу Нидерландов

Квинси Промес (Фото: Stupnikov Alexander / spartak.com / Global Look Press)

В «Спартаке» допустили глупую ошибку, решив взять нападающего Квинси Промеса в ОАЭ, несмотря на информацию о его приговорах по уголовным делам, заявил «Спорт-Экспрессу» бывший владелец клуба Леонид Федун.

Промес в конце февраля не вернулся из ОАЭ после сборов — его задержали в аэропорту из-за ДТП, потом отпустили, запретив покидать страну, но уже через две недели арестовали по запросу Нидерландов. На родине его ранее приговорили в сумме к семи с половиной годам тюрьмы за нападение на кузена и контрабанду кокаина.

«Зачем они его повезли в ОАЭ? Зачем? Знали, что есть уголовное дело. Это полная глупость. Это больше чем глупость, но я не буду говорить такие слова... Просто потеряли самого титулованного и самого сильного игрока», — сказал Федун.

В марте адвокаты Промеса Софи Хоф и Роберт Малевич говорили, что продолжительность и исход дела об экстрадиции предсказать пока невозможно.

Промес является лучшим бомбардиром чемпионата России среди легионеров. Он играл за «Спартак» в 2014–2018 годах и в 2021-м вернулся в клуб. Также на счету форварда 50 матчей (последний был летом 2021 года) за сборную Нидерландов, в которых он забил семь мячей.