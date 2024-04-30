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Роналдо продал свой первый клуб за $117 млн

Роналдо продал бразильский клуб «Крузейро» за $117 млн
Двукратный чемпион мира в составе сборной Бразилии приобрел контрольный пакет акций «Крузейро» в 2021 году за $70 млн. Также Роналдо собирается продать другой футбольный клуб, которым владеет, — испанский «Вальядолид»
Роналдо
Роналдо (Фото: Buda Mendes / Getty Images)

Двукратный чемпион мира по футболу в составе сборной Бразилии Роналдо продал контрольный пакет акций «Крузейро», которым владел с 2021 года. Об этом сообщает ESPN.

Новым владельцем клуба Педро Фигейредо, создатель одной из крупнейших сетей супермаркетов в Бразилии. Сумма сделки оценивается в $117 млн.

«Я знаю, что большинство болельщиков благодарны мне и моей команде за то, что мы вернули «Крузейро» на национальную и международную арену. Моя цель была достигнута. В этом всегда была идея — вернуть «Крузейро» и в нужный момент отдать его правильному человеку», — сказал 47-летний Роналдо на пресс-конференции.

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Роналдо купил «Крузейро» в декабре 2021 года за сумму около $70 млн. Команда тогда выступала во втором дивизионе чемпионата Бразилии. За время его руководства «Крузейро» вернулся в первый дивизион и финишировал в 2023 году на 14-й позиции в турнирной таблице.

Бразилец в 2018 году также стал владельцем контрольного пакета акций испанского «Реал Вальядолид». Теперь он собирается его тоже продать. «Следующим будет «Вальядолид». После этого я собираюсь отдохнуть», — отметил бывший форвард сборной Бразилии.

Роналдо играл за «Крузейро» в 1993–1994 годах, это был его первый профессиональный клуб. Также на протяжении карьеры он выступал за ПСВ, «Барселону», «Интер», мадридский «Реал», «Милан» и «Коринтианс». Роналдо является чемпионом мира 1994 и 2002 годов, серебряным призером чемпионата мира-1998, двукратным победителем Кубка Америки и обладателем Кубка конфедераций (1997).

«Крузейро» из Белу-Оризонти является одним из самых титулованных клубов Бразилии — четырехкратным чемпионом страны, шестикратным обладателем Кубка Бразилии и двукратным победителем Кубка Либертадорес.

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Бразилия Роналдо
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