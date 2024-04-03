Бразильский клуб заплатит «Краснодару» за сбежавшего игрока спустя 4 года

Кристиан Куэва в 2020 году перешел из «Краснодара» в «Сантос», но бразильский клуб за него не заплатил, а сам футболист почти сразу покинул команду и расторг контракт через ФИФА. Бразильцам из-за долга ФИФА запретила трансферы

Кристиан Куэва (Фото: Edilzon Gamez / Getty Images)

«Сантос» погасит долг перед «Краснодаром» за переход перуанского полузащитника Кристиана Куэвы, который произошел еще в 2020 году, до 25 июня, сообщила пресс-служба бразильского клуба.

2 апреля клубы заключили соглашение об урегулировании долга — «Сантос» заплатит $4,5 млн четырьмя траншами. Из-за долга по Куэве ФИФА ранее запретила бразильскому клубу трансферы.

«Сантос» в феврале 2019 года арендовал Куэву с последующим обязательным выкупом, а в январе 2020 года оформил полноценный трансфер, но «Краснодару» не заплатил.

При этом еще в сентябре 2019 года Куэва потерял место в составе «Сантоса» из-за драки в ночном клубе.

«Сантос» пытался отдать Куэву в аренду «Сан-Лоренсо» из Аргентины с последующим выкупом, но не договорился.

Футболист тем временем покинул расположение клуба, попросил ФИФА расторгнуть его контракт с «Сантосом» из-за задолженностей и перешел в мексиканскую «Пачуку».

Теперь перуанец выступает за саудовский «Аль-Фатех».

На счету Куэвы 16 голов и 98 матчей за сборную Перу.