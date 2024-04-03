Бразильский клуб заплатит «Краснодару» за сбежавшего игрока спустя 4 года
«Сантос» погасит долг перед «Краснодаром» за переход перуанского полузащитника Кристиана Куэвы, который произошел еще в 2020 году, до 25 июня, сообщила пресс-служба бразильского клуба.
2 апреля клубы заключили соглашение об урегулировании долга — «Сантос» заплатит $4,5 млн четырьмя траншами. Из-за долга по Куэве ФИФА ранее запретила бразильскому клубу трансферы.
«Сантос» в феврале 2019 года арендовал Куэву с последующим обязательным выкупом, а в январе 2020 года оформил полноценный трансфер, но «Краснодару» не заплатил.
При этом еще в сентябре 2019 года Куэва потерял место в составе «Сантоса» из-за драки в ночном клубе.
«Сантос» пытался отдать Куэву в аренду «Сан-Лоренсо» из Аргентины с последующим выкупом, но не договорился.
Футболист тем временем покинул расположение клуба, попросил ФИФА расторгнуть его контракт с «Сантосом» из-за задолженностей и перешел в мексиканскую «Пачуку».
Теперь перуанец выступает за саудовский «Аль-Фатех».
На счету Куэвы 16 голов и 98 матчей за сборную Перу.
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