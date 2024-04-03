 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Бразильский клуб заплатит «Краснодару» за сбежавшего игрока спустя 4 года

Бразильский «Сантос» заплатит «Краснодару» за сбежавшего Куэву спустя 4 года
Кристиан Куэва в 2020 году перешел из «Краснодара» в «Сантос», но бразильский клуб за него не заплатил, а сам футболист почти сразу покинул команду и расторг контракт через ФИФА. Бразильцам из-за долга ФИФА запретила трансферы
Кристиан Куэва
Кристиан Куэва (Фото: Edilzon Gamez / Getty Images)

«Сантос» погасит долг перед «Краснодаром» за переход перуанского полузащитника Кристиана Куэвы, который произошел еще в 2020 году, до 25 июня, сообщила пресс-служба бразильского клуба.

2 апреля клубы заключили соглашение об урегулировании долга — «Сантос» заплатит $4,5 млн четырьмя траншами. Из-за долга по Куэве ФИФА ранее запретила бразильскому клубу трансферы.

«Сантос» в феврале 2019 года арендовал Куэву с последующим обязательным выкупом, а в январе 2020 года оформил полноценный трансфер, но «Краснодару» не заплатил.

При этом еще в сентябре 2019 года Куэва потерял место в составе «Сантоса» из-за драки в ночном клубе.

«Краснодар» упустил победу над «Локомотивом» и шанс возглавить РПЛ
Спорт
Фото:Официальный телеграм-канал ФК «‎Краснодар»

«Сантос» пытался отдать Куэву в аренду «Сан-Лоренсо» из Аргентины с последующим выкупом, но не договорился.

Футболист тем временем покинул расположение клуба, попросил ФИФА расторгнуть его контракт с «Сантосом» из-за задолженностей и перешел в мексиканскую «Пачуку».

Теперь перуанец выступает за саудовский «Аль-Фатех».

На счету Куэвы 16 голов и 98 матчей за сборную Перу.

В Москве из-за шквалистого ветра закрыли все парки. Видео

В Екатеринбурге мигрантам, которые приходят в ГИБДД для замены прав, стали выдавать повестки в военкомат

Акции Сбербанка достигли максимума с 4 января 2022 года

Ожидаемая продолжительность жизни в России в 2023 году превысила доковидные показатели

Патрушев заявил, что следы теракта в «Крокусе» ведут к украинским спецслужбам

Xiaomi начал поставки электрокара, покорившего Китай. Его уже можно купить в России

Минпромторг назвал пять самых продаваемых в 2024 году автомобилей в России. Карточки

Forbes назвал богатейших людей России. Список

Что купить на случай возможного ослабления рубля: 5 активов

На что сделать ставку во втором квартале: 10 акций от брокера ВТБ
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) ФК Краснодар ФИФА
Материалы по теме
ФИФА обязала сбежавшего из РПЛ норвежца выплатить «Ростову» €2,9 млн
Спорт
Ивич поблагодарил фанатов за поддержку после увольнения из «Краснодара»
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 4 апреля
EUR ЦБ: 99,43 (+0,02) Инвестиции, 17:06 Курс доллара на 4 апреля
USD ЦБ: 92,39 (-0,14) Инвестиции, 17:06
Как приватизировать квартиру: пошаговая инструкция Недвижимость, 20:26
Безработица в России достигла исторического минимума Экономика, 20:19
Гол Давилы через себя принес ЦСКА победу в первой игре Кубка с «Балтикой» Спорт, 20:17
Пустившего автобус на переезд монтера арестовали после ДТП с поездом Общество, 20:15
«Яндекс» объяснил неожиданный ответ «Алисы» о сущности Маши из мультика Технологии и медиа, 20:07
Галактионов решил обсудить с руководством серию неудач «Локомотива» Спорт, 20:06
Как уголовное дело против главы Гагаузии скажется на ситуации в Молдавии Политика, 20:04
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Как приватизировать квартиру: пошаговая инструкция Недвижимость, 20:00
В Кремле назвали неправдой слова Зеленского о новой мобилизации в России Политика, 20:00
Дроны-камикадзе трижды атаковали белгородский поселок Красное Политика, 19:52
Перечень машин под налог на роскошь расширили на 68 моделей Авто, 19:38
«Металлург» победил «Автомобилист» на старте полуфинала Кубка Гагарина Спорт, 19:32
Акции «Аэрофлота» за 1,5 недели прибавили 26%. Почему и что будет дальше Инвестиции, 19:30
Россиянин Котов во второй раз в сезоне вышел в четвертьфинал турнира ATP Спорт, 19:30