Финалист Кубка Стэнли покинул клуб КХЛ

«Сибирь» решила не продлевать контракт с финалистом Кубка Стэнли 2020 года вратарем Антоном Худобиным

Антон Худобин (Фото: hcsibir.ru)

Голкипер Антон Худобин покинул «Сибирь». Об этом сообщается на сайте новосибирского клуба КХЛ.

Команда не стала продлевать контракт с 37-летним вратарем. Также «Сибирь» по истечении сроков соглашений покинули защитник Зият Пайгин, нападающие Артем Михеев и Максим Марушев.

Худобин в прошедшем сезоне сыграл в КХЛ впервые с декабря 2012 года. До этого свой последний матч вратарь провел за «Атлант» в локаутном сезоне, после чего вернулся в НХЛ. В сентябре прошлого года голкипер перебрался в красноярский «Сокол», выступающий в ВХЛ, а затем 21 ноября перешел в «Сибирь».

До возвращения в Россию Худобин отыграл 14 сезонов в НХЛ за «Миннесоту», «Бостон», «Каролину», «Анахайм», «Даллас» и «Чикаго». В сезоне 2019/20 дошел с «Далласом» до финала Кубка Стэнли, в том сезоне он стал лучшим вратарем НХЛ по проценту отраженных бросков. Всего в НХЛ у Худобина 260 матчей и 114 побед. В составе сборной России Худобин завоевал золото (2014) и серебро (2015) на чемпионатах мира.

За «Сибирь» Худобин провел лишь пять матчей, не одержал ни одной победы, пропуская в среднем 2,81 шайбы и отражая 90% бросков. Новосибирский клуб не вышел в плей-офф.