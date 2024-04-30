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Эксклюзив

Продлит ли «Реал» серию побед против «Баварии». Главное о полуфиналах ЛЧ

«Реал» выиграл все три последние гостевые игры против «Баварии» в Лиге чемпионов
Сможет ли «Реал» продлить трехматчевую победную серию в гостях против «Баварии» в Лиге чемпионов — главное о полуфиналах Лиги чемпионов в материале «РБК Спорт»
Фото: Reuters
Фото: Reuters

«Бавария» — «Реал» Мадрид

Дата и время: 30 апреля, 22:00

Место: «Альянц Арена»

«Бавария» с трудом пробилась в полуфинал Лиги чемпионов. В первой игре 1/8 финала против «Лацио» (0:1) мюнхенская команда провела худший матч в Лиге чемпионов за пять лет, но в ответной встрече смогла одержать победу со счетом 3:0. В четвертьфинале «Бавария» прошла «Арсенал», победив с общим счетом 3:2.

«Бавария» идет на пятиматчевой серии без поражений во всех турнирах. «Байер» уже досрочно стал чемпионом Германии, поэтому «Баварии» необходимо выигрывать Лигу чемпионов, чтобы избежать первого сезона без трофеев с сезона 2011/12.

Гарри Кейн
Гарри Кейн
(Фото: Reuters)

Лучшим игроком турнира по системе «гол+пас» является форвард «Баварии» Гарри Кейн, которому удалось забить семь мячей и отдать три передачи. Более того, на данный момент он является лучшим бомбардиром чемпионата Германии, с результатом в 35 мячей.

Мадридский «Реал» идет на первом месте в чемпионате Испании, выиграв последние шесть матчей. В нынешнем сезоне подопечные Карло Анчелотти уступили в чемпионате лишь в одном матче против «Атлетико» из Мадрида — это было еще 24 сентября. А в Лиге чемпионов «Реал» и вовсе не потерпел ни одного поражения, победив в восьми матчах и два раза сыграв вничью.

В четвертьфинале мадридский клуб выбил одного из главных фаворитов — действующего победителя Лиги чемпионов «Манчестер Сити»: первый матч завершился с ничейным счетом 3:3, а в ответной встрече «Реал» победил по пенальти (1:1 основное время, 4:3 по пенальти). Мадридский клуб все ближе к 15-му трофею ЛЧ.

Джуд Беллингем
Джуд Беллингем
(Фото: Reuters)

В составе мадридского клуба самым результативным в Лиге чемпионов является Джуд Беллингем. На счету англичанина четыре забитых мяча и четыре передачи.

Противостояние «Реала» и «Баварии» — одно из самых значимых в истории Лиги чемпионов. Команды встречались 26 раз, из них 24 пришлись на стадии плей-офф турнира. В последних семи очных встречах мадридский клуб ни разу не проиграл: «Реал» шесть раз выиграл «Баварию» и один раз сыграли вничью.

«Реал» выиграл все три последние гостевые игры против мюнхенского клуба. Это самая длинная победная серия на выезде против «Баварии» в Лиге чемпионов. Ни одна другая команда в ЛЧ никогда не выигрывала подряд гостевые игры против мюнхенского клуба.

«Боруссия» Дортмунд — «Пари Сен-Жермен»

Дата и время: 1 мая, 22:00

Место: «Сигнал Идуна Парк»

Дортмундская «Боруссия» сыграет в полуфинале Лиги чемпионов впервые с сезона 2012/13. В четвертьфинале немецкий клуб выбил «Атлетико Мадрид»: первый матч завершился победой испанского клуба (2:1) в ответной встрече дортмундская команда выиграла со счетом 4:2. «Боруссия» стала вторым клубом в истории, прошедшим «Атлетико» в Лиге чемпионов после поражения в первом матче.

В чемпионате Германии «Боруссия» располагается на пятом месте и пока может обеспечить себе место в следующем сезоне только в Лиге Европы. В последних 12 домашних матчах плей-офф Лиги чемпионов «Боруссия» одержала всего шесть побед, кроме этого она сыграла один раз вничью и пять раз проиграла.

«ПСЖ» 28 апреля, после поражения «Монако» от «Лиона» (2:3), стал победителем чемпионата Франции за три тура до финиша турнира, набрав 70 очков в 31 матче.

В полуфинал Лиги чемпионов парижский клуб пробился после победы над «Реал Сосьедадом» (4:1) в 1/8 финала, в четвертьфинале ПСЖ выбил «Барселону»: в первом матче французская команда уступила со счетом 2:3, однако в ответной встрече победила с разгромным счетом 4:1.

Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе
(Фото: Reuters)

Лучшим бомбардиром Лиги чемпионов является нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе. На счету французского форварда восемь забитых мячей. Более того, он является лучшим бомбардиром чемпионата Франции с 26-ю голами и семью передачами.

Команды встречались в нынешнем сезоне на групповом этапе, однако «Боруссии» не удалось выиграть ни одну из игр: в первом матче ПСЖ выиграл со счетом 2:0, а в ответной встрече команды сыграли вничью (1:1).

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