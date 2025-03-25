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Сборная России выиграла восьмой матч подряд с общим счетом 44:0

Сборная России разгромила Замбию, победив восьмой раз подряд с общим счетом 44:0
Встреча в Москве против сборной Замбии завершилась со счетом 5:0. Хет-трик сделал Максим Глушенков
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Сборная России обыграла в товарищеском матче команду Замбии, которая занимает 87-е место в рейтинге ФИФА.

Матч в Москве на стадионе «Динамо» завершился со счетом 5:0.

Хет-трик сделал Максим Глушенков (восьмая, 53-я, 58-я минуты), также отличились Илья Вахания (44) и Алексей Батраков (73).

25-летний Глушенков (в третьем матче) и 24-летний Вахания (во втором) забили свои дебютные голы в составе сборной России.

Сборная России одержала восьмую «сухую» победу подряд с ноября 2023 года. В предыдущих семи матчах команда Валерия Карпина разгромила Кубу (8:0), Сербию (4:0), Белоруссию (4:0), Вьетнам (3:0), Бруней (11:0), Сирию (4:0) и Гренаду (5:0). Последний раз россияне пропускали в матче с Кенией 16 октября 2023 года (2:2).

Следующий товарищеский матч сборная России, отстраненная от турниров ФИФА и УЕФА, проведет дома против команды Нигерии 6 июня (44-я в мировом рейтинге).

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