Сын запретил Косте Цзю приходить на его следующий бой

Ближайший поединок Тим Цзю, который проиграл два подряд чемпионских боя, проведет 6 апреля в Австралии против американца Джозефа Спенсера

Тим Цзю (Фото: Matt King / Getty Images)

Тим Цзю, сын бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу Кости Цзю, запретил отцу приходить на свой следующий бой. Об этом он рассказал агентству AAP.

Костя Цзю был секундантом сына в его прошлом поединке — в октябре против россиянина Бахрама Муртазалиева за титул IBF в первом среднем весе. Тим тогда уступил техническим нокаутом в третьем раунде.

«Это было не плохо, не отвлекало. Это было непривычно. Я просто не привык к его присутствию. Я ценю своего отца, и было здорово видеть его в Орландо, но у меня свои планы. Никто не может говорить мне, что делать. Хотя мы близки, и он мой отец, но я не привык видеть его в последние годы», — сказал Тим Цзю.

Костя Цзю рассказал ТАСС, что обо всем с сыном договорился. «Я не приеду на бой, это понятно. Мы [с сыном] согласовали то, что я не приеду. На это у него есть свои причины, я не буду о них говорить», — сказал Цзю-старший.

Следующий бой он проведет 6 апреля в Австралии против американца Джозефа Спенсера.

Всего на счету 30-летнего Цзю 24 победы в 26 боях на профессиональном ринге. Он проиграл два последних поединка — Муртазалиеву и в марте 2024-го американцу Себастьяну Фундоре, когда лишился чемпионского титула WBO.