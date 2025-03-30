«Спартак» выиграл третий матч у «Северстали» в первом раунде плей-офф КХЛ

Встреча завершилась со счетом 1:0. Четвертая игра серии пройдет 1 апреля в Череповце

Фото: телеграм-канал ХК «Спартак»

Московский «Спартак» в гостях обыграл череповецкую «Северсталь» со счетом 1:0 в третьем матче первого раунда плей-офф КХЛ.

Единственную шайбу забросил Ансель Галимов (9-я минута).

Голкипер «Спартака» Артем Загидулин третий раз в сезоне сыграл «на ноль».

«Северсталь» не забросила «Спартаку» в домашнем матче впервые с октября 2005 года.

Счет в серии до четырех побед стал 3–0 в пользу «Спартака». Следующий матч пройдет 1 апреля в Череповце.

В регулярном чемпионате «Спартак» занял третье место в Западной конференции, «Северсталь» — шестое. В очных встречах у них было по две победы и по два поражения.

В прошлом сезоне «Спартак» выиграл у «Северстали» серию первого раунда в пяти матчах.