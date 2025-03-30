Действующий чемпион «Металлург» третий раз проиграл «Авангарду» в плей-офф КХЛ

Действующий чемпион КХЛ оказался в шаге от вылета в первом раунде

Магнитогорский «Металлург» уступил «Авангарду» в третьем матче серии со счетом 1:2 в овертайме. Следующая игра состоится 1 апреля

Фото: телеграм-канал ХК «Металлург»

Магнитогорский «Металлург» в гостях проиграл омскому «Авангарду» в овертайме со счетом 1:2 в третьем матче первого раунда плей-офф КХЛ.

В составе гостей отличился Никита Михайлис (30-я минута). У хозяев шайбы забросили Константин Окулов (37) и Владимир Ткачев (73).

Счет в серии до четырех побед стал 3–0 в пользу «Авангарда». Четвертый матч состоится 1 апреля в Омске.

В регулярном чемпионате «Металлург», действующий обладатель Кубка Гагарина, занял третье место в Восточной конференции, «Авангард» — шестое. В очных встречах в «регулярке» команды одержали по три победы.

Последний раз в плей-офф «Металлург» и «Авангард» встречались в 2023 году, тогда в серии 1/4 финала омичи выиграли в четырех матчах.