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Действующий чемпион КХЛ оказался в шаге от вылета в первом раунде

Действующий чемпион «Металлург» третий раз проиграл «Авангарду» в плей-офф КХЛ
Магнитогорский «Металлург» уступил «Авангарду» в третьем матче серии со счетом 1:2 в овертайме. Следующая игра состоится 1 апреля
Фото: телеграм-канал ХК «Металлург»
Фото: телеграм-канал ХК «Металлург»

Магнитогорский «Металлург» в гостях проиграл омскому «Авангарду» в овертайме со счетом 1:2 в третьем матче первого раунда плей-офф КХЛ.

В составе гостей отличился Никита Михайлис (30-я минута). У хозяев шайбы забросили Константин Окулов (37) и Владимир Ткачев (73).

Счет в серии до четырех побед стал 3–0 в пользу «Авангарда». Четвертый матч состоится 1 апреля в Омске.

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Фото:Регулярный чемпионат КХЛ. СКА Санкт-Петербург – "Сочи". Егор Заврагин, Александр Никишин (СКА) во время матча. (Максим Константинов/ТАСС)

В регулярном чемпионате «Металлург», действующий обладатель Кубка Гагарина, занял третье место в Восточной конференции, «Авангард» — шестое. В очных встречах в «регулярке» команды одержали по три победы.

Последний раз в плей-офф «Металлург» и «Авангард» встречались в 2023 году, тогда в серии 1/4 финала омичи выиграли в четырех матчах.

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Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей КХЛ ХК Металлург Магнитогорск ХК Авангард
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