Действующий чемпион КХЛ оказался в шаге от вылета в первом раунде
Магнитогорский «Металлург» в гостях проиграл омскому «Авангарду» в овертайме со счетом 1:2 в третьем матче первого раунда плей-офф КХЛ.
В составе гостей отличился Никита Михайлис (30-я минута). У хозяев шайбы забросили Константин Окулов (37) и Владимир Ткачев (73).
Счет в серии до четырех побед стал 3–0 в пользу «Авангарда». Четвертый матч состоится 1 апреля в Омске.
В регулярном чемпионате «Металлург», действующий обладатель Кубка Гагарина, занял третье место в Восточной конференции, «Авангард» — шестое. В очных встречах в «регулярке» команды одержали по три победы.
Последний раз в плей-офф «Металлург» и «Авангард» встречались в 2023 году, тогда в серии 1/4 финала омичи выиграли в четырех матчах.
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