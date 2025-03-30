Большунов выиграл гонку с раздельным стартом в финале Кубка России
Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов победил в гонке на 10 км классическим стилем в финале Кубка России в Апатитах (Мурманская область).
Лыжник показал результат 22 минуты 38,6 секунды.
Второе место занял Савелий Коростелев (отставание 13,5 секунды), третьим стал Сергей Ардашев (+23,5).
Накануне в финале Кубка России Большунов, у которого весь сезон были различные проблемы со здоровьем, также выиграл гонку на 3 км свободным стилем
В женской «разделке» победу одержала Наталья Терентьева (26.23,7), опередившая Анастасию Кулешову (+19,6) и Дарью Непряеву (+23,7).
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