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Большунов опередил Коростелева и Устюгова в гонке Кубка России

Большунов опередил Коростелева и Устюгова в гонке на 3 км на Кубке России
Большунов выиграл у Коростелева меньше секунды. Тренер Бородавко назвал результат лидера сборной, у которого были проблемы со здоровьем, «психологической победой над самим собой»
Александр Большунов
Александр Большунов (Фото: Сергей Елагин / Бизнес Online / ТАСС)

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов победил в гонке на 3 км свободным стилем на финальном этапе Кубка России в Апатитах (Мурманская область).

Большунов преодолел дистанцию за 6 минут 46,1 секунды. Он на 0,9 секунды опередил Савелия Коростелева и на 7,7 секунды — Сергея Устюгова.

Старший тренер сборной России Юрий Бородавко заявил в эфире «Матч ТВ», что для Большунова, который испытывал проблемы со спиной и в предыдущих двух гонках не попал в призеры, это «психологическая победа, прежде всего, над самим собой».

«Александр выиграл, выиграл секунду, стартуя впереди. Это серьезный гандикап, когда ты знаешь результат своего конкурента. Лидировал с первых метров, смог удержать скорость и финишировал первым», — сказал тренер.

Женскую гонку на 3 км выиграла Наталья Терентьева, второй стала Дарья Непряева, третьей — Дарья Канева.

В воскресенье в Апатитах запланированы гонки на 10 км классическим стилем.

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Анна Сатдинова
лыжи Александр Большунов Сергей Устюгов Савелий Коростелев
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