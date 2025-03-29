Большунов опередил Коростелева и Устюгова в гонке Кубка России
Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов победил в гонке на 3 км свободным стилем на финальном этапе Кубка России в Апатитах (Мурманская область).
Большунов преодолел дистанцию за 6 минут 46,1 секунды. Он на 0,9 секунды опередил Савелия Коростелева и на 7,7 секунды — Сергея Устюгова.
Старший тренер сборной России Юрий Бородавко заявил в эфире «Матч ТВ», что для Большунова, который испытывал проблемы со спиной и в предыдущих двух гонках не попал в призеры, это «психологическая победа, прежде всего, над самим собой».
«Александр выиграл, выиграл секунду, стартуя впереди. Это серьезный гандикап, когда ты знаешь результат своего конкурента. Лидировал с первых метров, смог удержать скорость и финишировал первым», — сказал тренер.
Женскую гонку на 3 км выиграла Наталья Терентьева, второй стала Дарья Непряева, третьей — Дарья Канева.
В воскресенье в Апатитах запланированы гонки на 10 км классическим стилем.
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