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«Бавария» впервые с 2019 года проиграла дортмундской «Боруссии»

«Бавария» впервые с 2019 года проиграла дортмундской «Боруссии»
Мюнхенский клуб уступил дома в 27-м туре чемпионата Германии со счетом 0:2
Игроки &laquo;Боруссии&raquo;
Игроки «Боруссии» (Фото: Alexander Hassenstein / Getty Images)

Футболисты «Баварии» проиграли дортмундской «Боруссии» со счетом 0:2 в домашнем матче 27-го тура чемпионата Германии.

Голы забили Карим Адейеми (10-я минута) и Юлиан Рюэрсон (83).

«Бавария» проиграла «Боруссии» впервые с 2019 года — после этого было 10 побед и одна ничья. В последний раз до этого дня дортмундцы обыгрывали мюнхенцев в матче за Суперкубок Германии 3 августа 2019-го.

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«Бавария» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 60 очков. Лидирует «Байер» (73), который не проиграл ни одного матча в нынешнем сезоне. «Боруссия» расположилась на четвертой строчке (53).

В следующем туре «Бавария» 6 апреля в гостях сыграет с «Хайденхаймом», «Боруссия» в тот же день примет «Штутгарт».

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Футбол ФК Бавария Боруссия Дортмунд
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