Головин сделал шестой голевой пас в сезоне в победном матче «Монако» с «Метцем»

Головин вошел в тройку лучших ассистентов сезона в чемпионате Франции

«Монако» разгромил «Метц» со счетом 5:2, полузащитник сборной России отметился шестой голевой передачей в чемпионате Франции нынешнего сезона

Александр Головин (Фото: Mike Hewitt / Getty Images)

Футболисты «Монако» обыграли «Метц» со счетом 5:2 в гостевом матче 27-го тура чемпионата Франции.

В составе победителей голы забили Такуми Минамино (4-я минута), Магнес Аклиуше (10), Вандерсон (16) и Фоларин Балогун (76, 88). У проигравших отличились Папа Диалло (79) и Ибу Сане (84).

Полузащитник сборной России Александр Головин отметился голевой передачей на Вандерсона. Россиянина заменили на 79-й минуте.

Головин записал на свой счет шестой голевой пас в текущем розыгрыше чемпионата Франции. Столько же у Анхеля Гомеса из «Лилля». Лидирует по этому показателю Усман Дембеле (семь ассистов, «Пари Сен-Жермен»).

Всего у Головина 26 матчей, шесть голов и шесть передач в нынешнем сезоне во всех турнирах.

«Монако» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 49 очков. «Метц» расположился на 17-й строчке с 23 очками.

В следующем туре «Монако» 7 апреля примет «Ренн».