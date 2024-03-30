Гильермо Абаскаль заявил, что стартовый состав «Спартака» ему подсказывает бог

Абаскаль заявил, что стартовый состав «Спартака» ему подсказывает бог

Главный тренер московского клуба сделал это заявление перед матчем 22-го тура РПЛ против «Урала»

Гильермо Абаскаль (Фото: Stupnikov Alexander / spartak.com / Global Look Press)

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль перед матчем 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против екатеринбургского «Урала» заявил, что стартовый состав ему подсказывает бог.

«Стартовый состав не зависит от тех людей, которые пишут что‑то, хотят чего‑то плохого, хотят навредить. Стартовый состав подсказывает мне бог. Как он решает, мы делаем то же самое», — сказал Абаскаль в эфире «Матч ТВ».

Встреча началась в 19:00 мск.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко, «Урал» расположился на 13-й строчке с 19 очками.

Абаскаль возглавил «Спартак» летом 2022 года, в феврале прошлого года испанский специалист продлил контракт до лета 2025-го. Ранее испанец работал в швейцарских «Базеле», «Кьяссо» и «Лугано», итальянском «Асколи» и греческом «Волосе».