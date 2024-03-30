«Байер» дважды забил в концовке и продлил рекордную беспроигрышную серию

«Байер» дважды забил в концовке и продлил беспроигрышную серию до 39 матчей

Леверкузенцы одержали волевую победу над «Хоффенхаймом», уступая до 88-й минуты. У подопечных Хаби Алонсо 34 победы и пять ничьих во всех турнирах в нынешнем сезоне

Игроки «Байера» (Фото: Christof Koepsel / Getty Images)

Футболисты леверкузенского «Байера» обыграли «Хоффенхайм» со счетом 2:1 в домашнем матче 27-го тура чемпионата Германии.

Подопечные Хаби Алонсо чуть не потерпели первое поражение в нынешнем сезоне. «Хоффенхайм» вел в счете после гола Максимилиана Байера (38-я минута), но дважды пропустил в концовке — забили Роберт Андрих (88) и Патрик Шик (90+1).

«Байер» остается единственным клубом без поражений в сезоне во всех 54 высших дивизионах европейских лиг. У команды 34 победы и пять ничьих во всех турнирах (чемпионате и Кубке Германии, а также в Лиге Европы).

«Байер» ранее побил немецкий рекорд по самой длинной беспроигрышной серии, «Бавария» в 2019–2020 годах не проигрывала 32 матча кряду.

У клуба также вторая по продолжительности беспроигрышная серия в истории топ-5 лиг Европы. Рекорд принадлежит «Ювентусу», который провел 42 матча без поражений в сезоне 2011/12.

«Байер» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 73 очка. В следующем туре «Байер» 6 апреля в гостях сыграет против «Униона».