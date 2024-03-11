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Эксклюзив

В «Спартаке» рассмотрели вопрос об отставке Абаскаля

В «Спартаке» рассмотрели вопрос об отставке главного тренера команды Абаскаля
В клубе окончательно не решили, отправлять ли в отставку Гильермо Абаскаля. Но источники «РБК Спорт» говорят, что вероятность такого исхода достаточно высока. В клубе пока формируется список кандидатов на место тренера
Гильермо Абаскаль
Гильермо Абаскаль (Фото: Pavel Kashaev / Global look press)

Футбольный клуб «Спартак» рассмотрел возможность отставки главного тренера команды Гильермо Абаскаля, сообщили «РБК Спорт» два источника в руководстве «красно-белых».

Журналист Иван Карпов ранее написал, что отставка Абаскаля — «дело решенное». Собеседники «РБК Спорт» рассказали, что финально клуб еще не решил, отправлять тренера в отставку или нет. По их словам, команду к следующему матчу с «Оренбургом» (состоится 14 марта) пока будет готовить он.

При этом источники сообщили, что глава совета директоров клуба Александр Матыцын считает подходящей кандидатурой на пост тренера бывшего наставника сборной России Станислава Черчесова, который уже руководил «Спартаком». Также, по их словам, разные агентские круги предлагали клубу кандидатуры тренера «Краснодара» Владимира Ивича и экс-тренера «Локомотива» Марко Николича.

Собеседники «РБК Спорт» сообщили, что спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал пока не высказывал своего мнения относительно кандидатур на пост тренера и не озвучивал решение по отставке Абаскаля.

«РБК Спорт» обратился за комментариями в «Спартак».

«Чемпионат» писал, что «красно-белые» уже начали диалог с Ивичем — через его брата. Но тот заявил «Матч ТВ», что его к переговорам никто привлечь не пытался.

Прошлой осенью вопрос об отставке Абаскаля уже поднимался. Тогда инсайдеры говорили, что его могут сменить Черчесов или Карпин, который сейчас возглавляет «Ростов». В январском интервью «РБК Спорт» генеральный директор «Спартака» Олег Малышев заявил, что Абаскаль продолжает работу в клубе. При этом он отмечал, что какими бы ни были обстоятельства, «Спартак» не должен находиться на пятом месте по итогам первой половины чемпионата. И болельщики «с точки зрения эмоциональной оценки в клубе, совете директоров» недовольны сложившейся ситуацией, говорил Малышев.

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После рестарта национального первенства «Спартак» сыграл вничью с «Зенитом» и проиграл в Москве «Факелу» (0:2). После этого поражения команда откатилась на шестое место в чемпионате.

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Гильермо Абаскаль ФК Спартак Москва отставка
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