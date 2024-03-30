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Польский футболист «Рубина» заявил, что в России стал настоящим мужчиной

Польский футболист «Рубина» Рыбус заявил, что в России стал настоящим мужчиной
Бывший защитник «Спартака» и «Локомотива» рассказал, почему остался жить в России, несмотря на угрозы и обвинения в предательстве со стороны своих соотечественников
Мацей Рыбус
Мацей Рыбус (Фото: Валентина Певцова / ТАСС)

Польский футболист Мацей Рыбус, выступающий сейчас за казанский «Рубин», рассказал в интервью телеканалу TVP Sport, что не жалеет о своем решении остаться в России после начала специальной военной операции на Украине.

По словам Рыбуса, он получал различные неприятные сообщения в соцсетях. «Писали, что я продался и меня должны призвать в российскую армию, что я тряпка, предатель. Было больно, но когда я решил остаться в России, то знал, что меня может ожидать», — сказал футболист.

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Фото:пресс-служба ФК "Спартак"

Рыбус отметил, что не стоит его сравнивать с другими польскими игроками, которые приняли решение покинуть Россию. «Их ничего не связывало со страной, только контракты. У меня русская жена, двое сыновей, недвижимость, я живу в России уже больше десяти лет. По сути, именно в России я стал настоящим мужчиной, создал семью, заработал деньги и обеспечил свое будущее. Именно тут я добился своих наибольших футбольных успехов», — добавил защитник.

34-летний Рыбус играет в России с 2012 года, не считая сезона 2016/17 в составе французского «Лиона». В «Рубин» он перешел летом 2023-го, до этого выступал за «Ахмат», «Локомотив» и «Спартак».

С «Локомотивом» Рыбус выиграл чемпионат России (2017/18), Кубок России (2018/19, 2020/21) и Суперкубок страны (2019). Из-за его решения остаться в России защитника перестали вызывать в сборную Польши, и он завершил карьеру в национальной команде.

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