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Евгения Медведева рассказала, что приносит ей самый большой заработок

Евгения Медведева: на рекламе зарабатываю больше, чем на фигурном катании
Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании рассказала, из чего состоит ее заработок. «На первом месте — это реклама, на втором — фигурное катание», — сообщила Медведева
Евгения Медведева
Евгения Медведева (Фото: Alexey Belkin / Business Online / Global Look Press)

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала на YouTube-канале «Несладкий бизнес», что реклама приносит ей самый большой доход.

«На первом месте — это реклама, на втором — фигурное катание. Давайте не забывать, что на YouTube есть такая прекрасная вещь, как рекламная интеграция. Это определенный способ заработка для меня», — сказала Медведева.

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Евгения Медведева

На YouTube у 24-летней Медведевой есть шоу «Бес комментариев». У нее там 72 тыс. подписчиков, а в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России) — 1,3 млн.

По словам Медведевой, в первую очередь она сейчас хочет развиваться как профессионал и интервьюер. «Бесценно, что у меня есть возможность и развиваться, и еще и зарабатывать на этом. Это же круто, это определенный бизнес для меня», — добавила фигуристка.

Медведева — двукратный серебряный призер Олимпиады 2018 года, двукратная чемпионка мира, Европы и России. Она не выступала на официальных соревнованиях с сезона 2019/20, но регулярно катается в ледовых шоу. В прошлом году Медведева рассказывала, что завершила профессиональную карьеру из-за проблем со спиной.

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Иван Витченко Иван Витченко
фигурное катание Евгения Медведева
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