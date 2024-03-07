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Эксклюзив

Медведева назвала самое яркое событие в жизни после завершения карьеры

Медведева назвала самое яркое событие в жизни после завершения карьеры
Обладательница серебряной медали Олимпийских игр заявила, что сейчас ей деньги больше всего приносят рекламные контракты
Евгения Медведева
Евгения Медведева (Фото: Bulkin Sergey / Global look press)

Работа корреспондентом на Олимпийских играх в Пекине — самое яркое событие после завершения карьеры, заявила «РБК Спорт» фигуристка Евгения Медведева на нетворкинг-сессии, организованной университетом «Синергия» в рамках программы Всемирного фестиваля молодежи — 2024.

«Трудно что-то сравнивать с Олимпийскими играми, которые были в моей жизни. Наверное, это Олимпийские игры в Пекине, на которые я съездила корреспондентом «Первого канала», — сказала она.

Медведева рассказала, что после ухода из профессионального фигурного катания основную частью ее доходов приносят рекламные контракты.

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Спорт
Евгения Медведева

На вопрос, что приносит ей больше удовольствия: блогерство или фигурное катание, она ответила, что не может классифицировать себя блогером. «Потому что это вытекающее из моей медийности, которая пришла ко мне со спортом. То есть я не лайфстайл-блогер, который говорит: «Всем привет, я проснулась, выпила кофе, а сейчас mastermind у меня будем записывать». Такого у меня нет. Я не ассоциирую себя с блогером или тик-токером. Если я столько лет в медийном пространстве, то, значит, это мне приносит удовольствие. И на льду я до сих пор катаюсь. Меня все устраивает», — пояснила она.

Медведева за время спортивной карьеры дважды (в 2016 и 2017 годах) становилась чемпионкой мира, дважды (в 2016 и 2017 годах) выиграла чемпионат Европы и является двукратной серебряной медалисткой Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане, где она выступала в женском одиночном катании и в командных соревнованиях. Медведева не выступала в официальных соревнованиях с сезона 2019/20, в конце 2022 года она объявила о завершении карьеры.

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фигурное катание Евгения Медведева блогеры
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Евгения Медведева назвала правильным свое решение завершить карьеру
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