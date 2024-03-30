Украинский боец UFC назвал переоцененным его российского соперника
Украинский боец UFC Игорь Потеря в своем Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России) пообещал победить россиянина Шарабутдина Магомедова, известного как Шара Буллет, в их предстоящем поединке.
«Я здесь, чтобы стать чемпионом UFC в среднем весе и за это мне нужно бороться со всеми. Никогда не выбирал соперников. Принимаю все испытания и согласен на бои, которые дает мне UFC. <...> Что касается соперника... Думаю его переоценили и скоро в поединке я покажу, почему так думаю. Его прозвище Пират. Дуэлист (прозвище украинца. — РБК) возьмет Пирата на абордаж и утопит в Саудовской Аравии», — написал Потеря.
Бой Потери и Шары Буллета состоится 22 июня на турнире UFC в Саудовской Аравии.
На счету 27-летнего украинца 20 побед и пять поражений (2–3 в UFC).
Шара Буллет ранее выступал в промоушенах RCC, AMC Fight Nights и «Наше дело», у 29-летнего россиянина 13 побед в 13 профессиональных боях. В UFC он дебютировал в октябре 2023 года, победив бразильца Бруно Силву.
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