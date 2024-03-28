Бой между двумя россиянами и поединок Чимаева возглавят турнир UFC в июне
Главными боями на турнире UFC в Саудовской Аравии 22 июня станут поединки между Хамзатом Чимаевым и Робертом Уиттакером, а также между Сергеем Павловичем и Александром Волковым. Об этом глава промоушена Дэйна Уайт заявил в Instagram (принадлежит Meta Platforms, Тверской суд Москвы признал компанию экстремистской и запретил ее деятельность).
Непобежденный уроженец Чечни, в 2023 году сменивший спортивное гражданство со Швеции на ОАЭ, встретится с бывшим чемпионом UFC в среднем весе. Победитель боя получит право на поединок за титул, которым владеет Дрикус дю Плесси (ЮАР).
Чимаев, выигравший все 13 боев в ММА, в последний раз дрался в октябре 2023 года, победив решением судей Камару Усмана.
Вторым главным боем будет встреча российских тяжеловесов Павловича и Волкова.
Павлович в ноябре 2023 года проиграл нокаутом бой за временный титул британцу Тому Аспиналлу. Всего на счету Павловича 18 побед и два поражения.
У Волкова 37 побед и 10 поражений, последние три боя он выиграл. На этой неделе MMA Junkie писал, что Волков проведет поединок с бразильцем Жаилтоном Алмейдой 1 июня.
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