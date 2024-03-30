Биатлонист Халили стал чемпионом России в масс-старте

Второе место в гонке в Тюмени занял белорус Степан Данилов, третьим стал Эдуард Латыпов

Саид Каримулла Халили (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Саид Каримулла Халили стал победителем масс-старте на чемпионате России по биатлону, который проходит в Тюмени.

Дистанцию в 15 км Халили преодолел за 41 минуту 27,2 секунды, не допустив ни одного промаха на четырех огневых рубежах.

Второе место занял белорус Степан Данилов (отставание 13,5 секунды; один промах), третьим стал Эдуард Латыпов (+21,4; 2).

Белорусские спортсмены выступают вне медального зачета, поэтому Латыпову достанется серебро, занявшему четвертое место Евгению Гараничеву (+27,2; 1) — бронза.

Ранее Халили в Тюмени завоевал золото в спринте.

25-летний Халили — бронзовый призер Олимпийских игр в Пекине и чемпионата мира 2021 года в эстафете.