Биатлонист Халили стал чемпионом России в масс-старте
Саид Каримулла Халили стал победителем масс-старте на чемпионате России по биатлону, который проходит в Тюмени.
Дистанцию в 15 км Халили преодолел за 41 минуту 27,2 секунды, не допустив ни одного промаха на четырех огневых рубежах.
Второе место занял белорус Степан Данилов (отставание 13,5 секунды; один промах), третьим стал Эдуард Латыпов (+21,4; 2).
Белорусские спортсмены выступают вне медального зачета, поэтому Латыпову достанется серебро, занявшему четвертое место Евгению Гараничеву (+27,2; 1) — бронза.
Ранее Халили в Тюмени завоевал золото в спринте.
25-летний Халили — бронзовый призер Олимпийских игр в Пекине и чемпионата мира 2021 года в эстафете.
СК раскрыл новые подробности об организаторах теракта в «Крокусе»
Главком ВСУ назвал сложной ситуацию на фронте
В Белгороде дрон атаковал жилой дом. Фото
Вор в законе Шакро Молодой вышел на свободу по УДО
Премьер Польши Дональд Туск заявил о наступлении «предвоенной эпохи»
Выживший в «Крокусе» мужчина нашел пулю в спине на следующий день после теракта
Библиотека Гарварда сняла с книги XIX века переплет из человеческой кожи. Фото
Лавров оценил китайский мирный план урегулирования конфликта на Украине
Россия и США обменялись пословицами о навозе и мыле