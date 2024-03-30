Команда Резцовой выиграла эстафету на чемпионате России по биатлону
Женская сборная ХМАО-Югры выиграла эстафету 4x6 км на чемпионате России по биатлону, который проходит в Тюмени.
В ее составе выступали Елизавета Каплина, Ксения Довгая, Екатерина Носкова и двукратный призер Олимпийских игр в Пекине Кристина Резцова. Команда показала результат 1 час 11 минут 50,2 секунды, без штрафных кругов и потратив 11 дополнительных патрон.
Второе место заняла команда Тюменской области (Ксения Шнейдер, Елизавета Фролова, Ульяна Нигматуллина, Виктория Сливко; отставание 24,2 секунды; 0+6). Третьей стала сборная Московской области (Амина Иванова, Полина Шевнина, Кристина Павлушина, Анастасия Гореева; +57,7; 0+10).
Резцова ранее на чемпионате России завоевала серебро в спринте и бронзу в смешанной эстафете.
Позднее в субботу в Тюмени состоится мужской масс-старт.
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