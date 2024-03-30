Сборная ХМАО-Югры во главе с Резцовой выиграла эстафету на ЧР по биатлону

Команда Резцовой выиграла эстафету на чемпионате России по биатлону

В составе сборной ХМАО-Югры выступали Елизавета Каплина, Ксения Довгая, Екатерина Носкова и Кристина Резцова, двукратный призер Олимпийских игр в Пекине

Кристина Резцова (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Женская сборная ХМАО-Югры выиграла эстафету 4x6 км на чемпионате России по биатлону, который проходит в Тюмени.

В ее составе выступали Елизавета Каплина, Ксения Довгая, Екатерина Носкова и двукратный призер Олимпийских игр в Пекине Кристина Резцова. Команда показала результат 1 час 11 минут 50,2 секунды, без штрафных кругов и потратив 11 дополнительных патрон.

Второе место заняла команда Тюменской области (Ксения Шнейдер, Елизавета Фролова, Ульяна Нигматуллина, Виктория Сливко; отставание 24,2 секунды; 0+6). Третьей стала сборная Московской области (Амина Иванова, Полина Шевнина, Кристина Павлушина, Анастасия Гореева; +57,7; 0+10).

Резцова ранее на чемпионате России завоевала серебро в спринте и бронзу в смешанной эстафете.

Позднее в субботу в Тюмени состоится мужской масс-старт.