Месси пропустит третий подряд матч «Интер Майами» из-за травмы

У аргентинца травма задней поверхности бедра. В клубе надеются, что Месси сможет восстановиться к игре с «Монтерреем» в Кубке чемпионов КОНКАКАФ, которая состоится 3 апреля

Лионель Месси (Фото: Brennan Asplen / Getty Images)

Лидер «Интер Майами» Лионель Месси из-за травмы задней поверхности бедра пропустит субботний матч регулярного чемпионата MLS против «Нью-Йорк Сити». Об этом журналистам рассказал помощник главного тренера «Интер Майами» Хавьер Моралес, сообщает ESPN.

36-летний Месси пропустит уже третий подряд матч своего клуба. В «Интер Майами» надеются, что аргентинец сможет восстановиться к игре с «Монтерреем» в Кубке чемпионов КОНКАКАФ, которая состоится 3 апреля.

«Лео работает с физиотерапевтами. С «Нью-Йорк Сити» его не будет на поле. Мы постараемся сделать все возможное, чтобы он мог сыграть в следующую среду против «Монтеррея», — сказал Моралес.

В нынешнем сезоне Месси провел пять матчей, в которых забил пять голов и сделал две результативные передачи.

Месси не играет за «Интер Майами» с 13 марта, когда провел 50 минут в игре с «Нэшвиллом» в Кубке чемпионов КОНКАКАФ. Пропустил он и последние матчи национальной команды.