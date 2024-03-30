Месси пропустит третий подряд матч «Интер Майами» из-за травмы
Лидер «Интер Майами» Лионель Месси из-за травмы задней поверхности бедра пропустит субботний матч регулярного чемпионата MLS против «Нью-Йорк Сити». Об этом журналистам рассказал помощник главного тренера «Интер Майами» Хавьер Моралес, сообщает ESPN.
36-летний Месси пропустит уже третий подряд матч своего клуба. В «Интер Майами» надеются, что аргентинец сможет восстановиться к игре с «Монтерреем» в Кубке чемпионов КОНКАКАФ, которая состоится 3 апреля.
«Лео работает с физиотерапевтами. С «Нью-Йорк Сити» его не будет на поле. Мы постараемся сделать все возможное, чтобы он мог сыграть в следующую среду против «Монтеррея», — сказал Моралес.
В нынешнем сезоне Месси провел пять матчей, в которых забил пять голов и сделал две результативные передачи.
Месси не играет за «Интер Майами» с 13 марта, когда провел 50 минут в игре с «Нэшвиллом» в Кубке чемпионов КОНКАКАФ. Пропустил он и последние матчи национальной команды.
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