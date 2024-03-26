Белоруска Сола опередила всех соперниц в пасьюте на ЧР по биатлону
Белорусская биатлонистка Анна Сола стала победительницей гонки преследования на чемпионате России, который проходит в Тюмени.
Дистанцию 10 км призер чемпионата мира 2021 года преодолела за 33 минуты 21,8 секунды, допустив два промаха на четырех огневых рубежах.
Второе место заняла Полина Шевнина (отставание 5,9 секунды; два промаха), третье — Виктория Сливко (+15,7; 2), четвертое — Кристина Резцова (+35,3; 3).
Белорусские спортсмены выступают на турнире вне зачета, поэтому чемпионкой России стала Шевнина, серебро досталось — Сливко, бронза — Резцовой.
Российские и белорусские спортсмены сейчас отстранены от соревнований по эгидой Международного союза биатлонистов (IBU).
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