Белоруска Анна Сола опередила всех соперниц в пасьюте на ЧР по биатлону

Белоруска Сола опередила всех соперниц в пасьюте на ЧР по биатлону

Призер чемпионата мира 2021 года Анна Сола показала лучший результат в гонке преследования в Тюмени. Чемпионкой России стала Полина Шевнина, уступившая Соле 5,9 секунды

Анна Сола (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Белорусская биатлонистка Анна Сола стала победительницей гонки преследования на чемпионате России, который проходит в Тюмени.

Дистанцию 10 км призер чемпионата мира 2021 года преодолела за 33 минуты 21,8 секунды, допустив два промаха на четырех огневых рубежах.

Второе место заняла Полина Шевнина (отставание 5,9 секунды; два промаха), третье — Виктория Сливко (+15,7; 2), четвертое — Кристина Резцова (+35,3; 3).

Белорусские спортсмены выступают на турнире вне зачета, поэтому чемпионкой России стала Шевнина, серебро досталось — Сливко, бронза — Резцовой.

Российские и белорусские спортсмены сейчас отстранены от соревнований по эгидой Международного союза биатлонистов (IBU).